Қозоғистон халқаро TurkicSkills-2025 чемпионатида 6 та олтин медални қўлга киритди
ASTANA. Kazinform - I Халқаро TurkicSkills-2025 профессионал маҳорат чемпионати якунланди. Қозоғистон терма жамоаси мусобақанинг асосий ғолиби бўлди ва туркий давлатлар орасида техник ва профессионал мутахассислар тайёрлаш бўйича етакчи эканлигини исботлади, деб хабар беради ҚР Таълим-маориф вазирлиги матбуот хизмати.
Мамлакат соврини саватчаси 6 та олтин, 2 та кумуш ва 1 та “Энг яхши медал” билан тўлдирилди. Бу ғалаба Давлат раҳбарининг кўрсатмаларига мувофиқ “Ишчи касблари йили” доирасидаги ислоҳотлар самарали амалга оширилаётганидан далолатдир.
Эслатиб ўтамиз, жорий йил 4-9 октябрь кунлари “Ишчи касблари йили” доирасида Ақтау шаҳрида ўтказилган TurkicSkills-2025 чемпионатида Туркия, Озарбайжон, Венгрия, Ўзбекистон, Қирғизистон ва Қозоғистондан 70 нафарга яқин коллеж ўқувчилари ва ёш мутахассислар иштирок этган эди. Улар муҳандислик, ахборот технологиялари, ишлаб чиқариш, робототехника ва хизмат кўрсатиш соҳаларини қамраб олган 10 та компетенция бўйича беллашдилар.
Чемпионатни томоша қилиш учун 5 мингдан ортиқ киши ташриф буюрди, коллеж ва корхоналар ўртасида 100 га яқин ҳамкорлик меморандумлари имзоланди.