Қозоғистон Доҳадаги Жаҳон саммитида ижтимоий ривожланиш ташаббусларини тақдим этди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон Доҳада бўлиб ўтган Иккинчи Жаҳон ижтимоий ривожланиш саммитида ижтимоий сиёсат ва халқаро ҳамкорлик соҳасидаги устувор йўналишларини тақдим этди. Бу ҳақда Ҳукумат матбуот хизмати хабар берди.
Қатар давлати пойтахти Доҳада бўлиб ўтган Иккинчи Жаҳон ижтимоий ривожланиш саммитида ҚР Бош вазир ўринбосари — Ҳукумат Аппарати раҳбари Ғалимжан Қойшибаев бошчилигидаги Қозоғистон делегацияси иштирок этди.
Тадбирда давлат ва ҳукумат раҳбарлари, вазирлар, халқаро ташкилотлар вакиллари каби 180 нафар юқори лавозимли вакил иштирок этди. Саммитда академик ва ишбилармон доиралар, шунингдек, нодавлат ташкилотлар ҳам иштирок этди. Саммитнинг асосий мақсади глобал ижтимоий муаммоларни ҳал қилиш стратегияларини муҳокама қилиш ва ишлаб чиқиш, шунингдек, ижтимоий барқарорлик чораларини кучайтириш, инклюзив иқтисодий ўсишни таъминлаш ва БМТнинг Барқарор ривожланиш мақсадларига эришишдир.
Ялпи мажлисдаги нутқида Қозоғистон делегацияси раҳбари ижтимоий ривожланиш барқарор ва адолатли дунёнинг асоси эканлигини таъкидлади. У Қозоғистон Республикаси Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев раҳбарлигида мамлакат фуқароларнинг фаровонлигини ошириш, тенг имкониятларни таъминлаш ва ижтимоий адолатни мустаҳкамлашга қаратилган кенг кўламли сиёсий ва иқтисодий ислоҳотларни амалга ошираётганини таъкидлади.
Бош вазир ўринбосари Қозоғистоннинг янги технологиялардан фойдаланишдаги минтақавий етакчилигини таъкидлади ва мамлакатнинг иқтисодий ўсишини қўллаб-қувватлаш ва фуқароларнинг ҳаёт сифатини яхшилаш учун инновация ва рақамлаштириш соҳасидаги устувор йўналишлари билан ўртоқлашди.
Ғалимжан Қойшибаев Қозоғистон Республикасининг Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Низомининг мақсадлари ва тамойилларига, халқаро ҳамкорликка ва адолат ва инсон қадр-қимматига асосланган келажак қуришга содиқлигини тасдиқлади.
Саммит доирасида Қатар Давлати Бош вазири — Ташқи ишлар вазири Шайх Муҳаммад бин Абдулраҳмон Ол Соний билан икки томонлама музокаралар бўлиб ўтди. Учрашув давомида томонлар Қозоғистон-Қатар муносабатларининг стратегик хусусиятини таъкидладилар ва икки томонлама ҳамкорликнинг долзарб масалаларини, жумладан, энергетика, телекоммуникация ва бошқа соҳаларда қўшма инвестиция лойиҳаларини амалга оширишни муҳокама қилдилар. Президент Қасим-Жомарт Тоқаевнинг 2024 йил февраль ойида Қатарга давлат ташрифи давомида эришилган келишувларни амалга оширишга алоҳида эътибор қаратилди.
Ташриф доирасида Ғалимжан Қойшибаев Қатар алоқа ва ахборот технологиялари вазири Муҳаммад бин Али Ал-Манаи билан учрашув ўтказди, унда рақамлаштириш, телекоммуникация инфратузилмаси соҳасидаги ҳамкорлик истиқболлари, шунингдек, электрон ҳукумат соҳасида тажриба алмашиш масалалари муҳокама қилинди.
Қатар томонига сунъий интеллект соҳасида амалга оширилаётган лойиҳалар ҳам тақдим этилди. Учрашув якунида томонлар ушбу соҳада ўзаро ҳамкорликни кучайтиришга келишиб олдилар.
Бундан ташқари, Қозоғистон делегацияси раҳбари Power International Holding раиси Моутаз Ал-Ҳайят билан амалий музокаралар олиб борди, унинг давомида холдинг лойиҳаларини Қозоғистонда амалга ошириш, шунингдек, ҳамкорликни янада кенгайтириш масалалари муҳокама қилинди.