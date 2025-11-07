Қозоғистон CОР30 Томонлар конференцияси лидерлари Саммитининг очилишида иштирок этди
ASTANA. Кazinform – Бразилия раислигида Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Иқлим ўзгариши бўйича доиравий конвенцияси Томонлар конференциясининг (CОР30) 30-сессияси лидерлари Саммитининг расмий очилиши бўлиб ўтди. Бу ҳақда ҚР Экология вазирлиги хабар берди.
Пленар йиғилишда давлат ва ҳукумат раҳбарлари, парламент раислари, ташқи ишлар вазирлари, соҳа вазирликлари ва халқаро ташкилотлар раҳбарлари иштирок этиб, иқлим ўзгаришига қарши курашдаги мавжуд муаммолар ва мажбуриятларни муҳокама қилишди.
Тадбирда иштирок этган Қозоғистон делегациясига Экология ва табиий ресурслар вазири Ерлан Нисанбаев бошчилик қилди.
Саммитнинг очилишида Бразилия Президенти Луис Инасио Лула да Силва ушбу учрашув халқаро сафарбарлик ва иқлим кун тартиби бўйича мулоқотнинг муҳим босқичи эканлигини таъкидлади. Унинг таъкидлашича, Саммитнинг Амазония минтақасида ўтказилиши Бразилия, минтақа ва бутун дунё учун катта рамзий аҳамиятга эга, чунки тарихда биринчи марта CОР тропик ўрмонлар орасида ўтказилмоқда.
Саммитнинг биринчи кунида пленар йиғилишда сўзга чиққан Қозоғистон делегацияси раҳбари Ерлан Нисанбаев Қозоғистоннинг глобал иқлим кун тартибига содиқлигини тасдиқлади ва халқаро ҳамжамиятни мамлакатнинг иқлим соҳасидаги саъй-ҳаракатлари ва кўрилаётган чоралар ҳақида хабардор қилди.
Бундан ташқари, вазир Ерлан Нисанбаев ўз нутқида делегациялар раҳбарларини 2026 йилда Қозоғистонда бўлиб ўтадиган Минтақавий экологик саммитда иштирок этишга таклиф қилди.