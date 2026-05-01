    «Қозоғистон — бирлик маскани»: Пойтахтда этнослар фестивали ташкил этилди

    ASTANA. Kazinform – Пойтахтдаги Дўстлик уйида Қозоғистон халқининг бирлиги кунига бағишланган "Қозоғистон - бирлик маскани" миллий маданий фестивали бўлиб ўтди.

    Фестиваль национальной культуры и кухни провели в День единства в Астане
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Байрам тадбири меҳмонларга ўзгача кайфият бағишлайди. Миллий либослар, оҳангдор қўшиқлар ва мазали таомларнинг хушбўй ҳиди ҳеч кимни бефарқ қолдирмайди.

    Фестиваль илк марта пойтахтдаги 20 дан ортиқ этник марказларни бирлаштирди. Уларнинг ҳар бири ўз маданиятини миллий таомлар ва ҳунармандчилик орқали намойиш этишга ҳаракат қилди.

    Саҳнада этномаданий бирлашмаларнинг концерт дастурлари бирин-кетин давом этди. Рақслар, қўшиқлар ва миллий чолғулар билан ижро этилган чиқишлар байрамона руҳни кўтариб, ҳар бир маданиятнинг ўзига хослигини умумий бирлик ритми билан уйғунлаштирди.

    Меҳмонлар миллий таомларни татиб кўриш ва турли этник гуруҳларнинг анъаналари ва урф-одатлари билан танишиш имкониятига эга бўлишди.

    Болали оилалар учун интерактив майдончалар ва кўнгилочар дастурлар ташкил этилди. Энг ёш иштирокчилар ўртасида энг яхши миллий либослар танлови ҳам ўтказилди. Болалар ўз миллатларининг либосларини фахр билан кийиб, байрам майдонини этник хилма-хилликнинг ёрқин галереясига айлантирдилар.

    Ушбу фестивал яна бир бор Қозоғистон халқи ўртасида бирлик ва ўзаро ҳурмат ғоясини намойиш этди.

    Ляззат Сейданова
    Муаллиф