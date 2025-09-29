Қозоғистон батут гимнастикаси бўйича Жаҳон кубогида бронза медалини қўлга киритди
ASTANA. Kazinform - Батут гимнастикаси бўйича Қозоғистон терма жамоаси Болгариянинг Варна шаҳрида бўлиб ўтган жаҳон кубогида бронза медалини қўлга киритди, дея хабар беради Kazinform Миллий олимпия қўмитасига таяниб.
Қозоғистон аралаш жамоавий синхрон сакраш баҳсларида шоҳсупанинг учинчи поғонасидан жой олди.
Виктория Бутолина ва Ерлан Тасмағамбетов ўз чиқишлари учун 49,680 балл тўплаган ҳолда муваффақиятга эришди.
Юсей Мацумото/Хикару Мори (Япония) 50,330 балл билан биринчи ўринни эгаллади. Россиялик Данил Қасимов ва Анжела Бладцева 50,290 балл билан иккинчи ўринни эгаллади.
Эслатиб ўтамиз, спорт гимнастикаси бўйича Қозоғистон терма жамоаси етакчиларидан бири Милад Карими Венгриянинг Сомбатхее шаҳрида ўтказилган “ челленж кубоги ” босқичида олтин медални қўлга киритган эди.