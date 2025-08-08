Қозоғистон арпа экспортини икки баравар оширди
ASTANA. Kazinform – 2024–2025 йилги маркетинг мавсумининг жорий даврида Қозоғистон 1,82 миллион тонна арпа экспорт қилди. Бу кўрсаткич аввалги мавсумдаги ҳажмдан икки баравар кўпдир.
Қишлоқ хўжалиги вазирлиги маълумотларига кўра, экспорт ҳажмининг ўсишига учта асосий омил таъсир кўрсатган: 3,84 миллион тонна юқори ҳосил, Эрон ва Хитойдан талабнинг ортиши ва Қозоғистон арпасининг нарх рақобатбардошлиги.
Хусусан, Эронга жўнатилган арпа ҳажми 1 миллион 640 минг тоннани ташкил этиб, ўтган мавсумга нисбатан 30 баробарга ошган. Хитойга 414,4 минг тонна, Ўзбекистонга 125,2 минг тонна арпа экспорт қилинди.
Экспорт ҳажмининг ошиши ички бозорда нархларнинг ўсишига ижобий таъсир кўрсатди. Агар 2024 йил сентябрь ойида бир тонна учун 50–52 минг тенге бўлган бўлса, 2025 йил август ойи бошида бу кўрсаткич 85–87 минг тенгега етди.
Йил охиригача арпа экспорти 1,9 миллион тоннага етиши кутилмоқда.
Соҳада барқарорликни таъминлаш мақсадида “Озиқ-овқат контракт корпорацияси” МК томонидан ички бозорга 500 минг тонна буғдой ва 200 минг тонна ем-хашак (буғдой ва арпа) экспорт қилиниб, нархлар мутаносиблиги таъминланмоқда.
Ғалла нархининг ошиши қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчиларига ҳам ижобий таъсир кўрсатмоқда. Бу нафақат фермерларнинг рентабеллигини сақлаб қолади, балки қўшимча қарзларсиз жорий харажатларни қоплаш ва инфратузилмага сармоя киритиш имконини беради.