    17:09, 15 Октябрь 2025 | GMT +5

    Қозоғистон Арманистон билан миграция шартномасини ратификация қилди

    ASTANA. Kazinform — Қозоғистон Президенти Арманистон билан миграция шартномасини ратификация қилиш тўғрисидаги қонунни имзолади. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.

    Қазақстан Армениямен миграция туралы келісімді ратификациялады
    Фото: Ақорда

    “Давлат раҳбари “Қозоғистон Республикаси Ҳукумати ва Арманистон Республикаси Ҳукумати ўртасида миграция соҳасидаги ҳамкорлик тўғрисидаги Битимни ратификация қилиш тўғрисида”ги Қозоғистон Республикаси Қонунини имзолади”, - дейилади хабарда.

    Давлат раҳбари “Қозоғистон Республикаси Ҳукумати ва Арманистон Республикаси Ҳукумати ўртасида фуқароларнинг бориши ва бўлиш тартиби тўғрисидаги битимни ратификация қилиш ҳақида”ги Қозоғистон Республикаси қонунини ҳам имзолади.

