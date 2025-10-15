17:09, 15 Октябрь 2025 | GMT +5
Қозоғистон Арманистон билан миграция шартномасини ратификация қилди
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон Президенти Арманистон билан миграция шартномасини ратификация қилиш тўғрисидаги қонунни имзолади. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.
“Давлат раҳбари “Қозоғистон Республикаси Ҳукумати ва Арманистон Республикаси Ҳукумати ўртасида миграция соҳасидаги ҳамкорлик тўғрисидаги Битимни ратификация қилиш тўғрисида”ги Қозоғистон Республикаси Қонунини имзолади”, - дейилади хабарда.
Давлат раҳбари “Қозоғистон Республикаси Ҳукумати ва Арманистон Республикаси Ҳукумати ўртасида фуқароларнинг бориши ва бўлиш тартиби тўғрисидаги битимни ратификация қилиш ҳақида”ги Қозоғистон Республикаси қонунини ҳам имзолади.