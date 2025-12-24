Қозоғистон 3,9 миллион тонна янги ҳосилдан тайёрланган дон экспорт қилди
ASTANA. Kazinform - “Қозоғистон темир йўли” миллий акциядорлик жамияти маълумотларига кўра, 2025 йил сентябрь ойидан 19 декабргача 3,9 миллион тонна дон экспорт қилинган, деб хабар беради Kazinform ҚР Қишлоқ хўжалиги вазирлигига таяниб.
Таққослаш учун, ўтган йилнинг шу даврида экспорт ҳажми 3,4 миллион тоннани ташкил этди, бу экспортнинг барқарор ўсишини кўрсатди.
Етказиб беришнинг энг катта ўсиши асосий йўналишларда қайд этилди. Ўзбекистонга дон экспорти 35 фоизга ўсиб, 1 315 000 тоннадан 1 774 000 тоннагача етди. Қирғизистонга етказиб бериш икки бараварга ўсиб, 59 000 тоннадан 122 000 тоннагача етди. Афғонистон йўналишида ҳам сезиларли ўсиш кузатилди: экспорт ҳажми 36,8 фоизга ўсиб, 190 000 тоннадан 260 000 тоннагача етди.
Янги экин дон экспортининг ўсиши анъанавий бозорлардан кучли талаб билан боғлиқ.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қозоғистондан дон экспорти учдан бир қисмга ошганлиги ҳақида хабар берилган эди.