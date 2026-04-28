Қозоғистон 2026 йилда автомобиль ишлаб чиқаришни кўпайтирди
ASTANA. Kazinform - Қозоғистон 2026 йил январидан мартигача асосий иқтисодий тармоқларда саноат ишлаб чиқариши ва етказиб беришнинг сезиларли ҳажмларини қайд этди.
Энг катта кўрсаткичлар анъанавий равишда тоғ-кон, металлургия, энергетика ва қайта ишлаш соҳаларида намоён бўлади.
Тоғ-кон саноати 28,6 миллион тонна кўмир қазиб олди, шундан 27 миллион тоннадан ортиғи жўнатилди. Хом нефть қазиб олиш 16,8 миллион тоннани ташкил этди, жўнатишлар 16,9 миллион тоннадан ошди. Табиий газ қазиб олиш 6,2 миллиард кубометрга етди, унинг катта қисми ички эҳтиёжлар учун ишлатилди.
Металл рудалари бўйича ҳам сезиларли ҳажмлар қайд этилди. Мис рудаси қазиб олиш 37,6 миллион тонна, темир рудаси 7,8 миллион тонна ва олтин рудаси 8,9 миллион тоннани ташкил этди. Бироқ, айрим хом ашё учун жўнатиш ҳажми ишлаб чиқаришдан сезиларли даражада паст бўлди, бу эса захираларнинг тўпланиши ва ички истеъмолни акс эттиради.
Озиқ-овқат саноатида барқарор ишлаб чиқариш кузатилди. Кунгабоқар ёғи ишлаб чиқариш 183 минг тоннадан, ун эса 866 минг тоннадан ошди. Бундан ташқари, 16,9 минг тонна парранда гўшти ва 9,3 минг тонна чорва гўшти ишлаб чиқарилди. Пиво ишлаб чиқариш ҳажми 117,4 миллион литрни, ароқ ишлаб чиқариш эса 13,7 миллион литрни ташкил этди.
Нефтни қайта ишлаш ва кимё саноати сегментида 1,6 миллион тонна бензин ва 1,48 миллион тонна дизель ёқилғиси ишлаб чиқарилди. Шунингдек, 579 минг тонна сульфат кислота ва 112 минг тоннадан ортиқ азотли ўғитлар ишлаб чиқарилди.
Қурилиш саноати барқарор ишлаб чиқариш ҳажмини намойиш этди: 2,65 миллион тонна цемент, 2,56 миллион тонна тайёр бетон аралашмаси ва 8 миллион квадрат метрдан ортиқ гипсокартон ишлаб чиқарилди.
Металлургия сектори юқори кўрсаткичларни сақлаб қолди. 401,7 минг тонна феррохром ва 47,1 минг тонна ферросилиций ишлаб чиқарилган. Тозаланган олтин ишлаб чиқариш қарийб 13 тоннани, кумуш ишлаб чиқариш эса 146,6 тоннани ташкил этди. Шунингдек, 117 минг тоннадан ортиқ тозаланган мис ишлаб чиқарилди.
Машинасозлик секторида автомобиль ишлаб чиқаришнинг ўсиши қайд этилди. Чорак давомида 42 000 дан ортиқ енгил автомобиллар, 1300 та юк машиналари ва 1100 та тракторлар ишлаб чиқарилди. Бир нечта тоифадаги юк ташишлар ишлаб чиқаришдан ошиб кетди.
Энергетика сектори ҳам юқори кўрсаткичларни намойиш этди. Электр энергияси ишлаб чиқариш 33 миллиард кВт/соатдан ошди, шундан 26 миллиард кВт/соатдан ортиғи истеъмолчиларга етказиб берилди. Иссиқлик энергияси ишлаб чиқариш жами 37,8 миллион Гкални ташкил этди.