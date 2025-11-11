23:58, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5
Қасим-Жомарт Тоқаев ва Владимир Путиннинг норасмий фикр алмашинуви кечки овқат устида давом этди
Қозоғистон ва Россия раҳбарлари ўртасидаги норасмий фикр алмашинуви кечки овқат устида давом этди. Бу ҳақда Қозоғистон Республикаси Президентининг ёрдамчиси - Матбуот котиби Руслан Желдибай хабар берди.
- Норасмий кечки овқат. Москва, - деб ёзди Руслан Желдибай ижтимоий тармоқдаги саҳифасида.
Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев Москвага давлат ташрифи билан борди.
Президент Москва халқаро муносабатлар институти талабалари билан суҳбатлашди.
Қозоғистон ва Россия президентлари норасмий учрашув ўтказди.