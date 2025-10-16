Корея ва Марказий Осиё ҳамкорлиги - жаҳон тараққиётининг кафолатидир
ASTANA. Kazinform – II Astana Think Tank Forum-2025 халқаро форуми иштирокчиси, кореялик сиёсатшунос Чон Гук Ри халқаро ҳамкорликнинг ўзаги сифатида Марказий Осиёнинг аҳамияти ортиб бораётганини таъкидлади.
Астана шаҳрида ўтказилаётган II Astana Think Tank Forum-2025 халқаро форуми доирасидаги "Бирқутбли даврнинг якунланиши: кучлар мувозанатининг ўзгариши ва кўп томонлама ҳамкорликнинг келажаги" мавзуидаги навбатдаги сессияда сўзга чиққан Жанубий Корея Республикаси вакили, Корея жамғармаси ҳузуридаги Корея-Марказий Осиё ҳамкорлик форуми котибиятининг ижроия директори Чон Гук Ри Корея ва Марказий Осиё давлатлари ўртасидаги кўп томонлама ҳамкорликнинг аҳамияти ҳақида маъруза қилиб, томонлар ўртасидаги ҳамкорлик янги босқичга кўтарилганини таъкидлади.
Шунингдек, у ҳозирги мураккаб халқаро вазиятда кўп томонлама ҳамкорликнинг роли ҳам ортиб бораётганини таъкидлади.
“Бугун дунё кўп қутблиликдан кейинги янги даврга кирди. Бундай вазиятда халқаро ҳамкорликнинг ўзаги сифатида Марказий Осиёнинг аҳамияти ортиб бормоқда”, – деди спикер.
Корея ва Марказий Осиё давлатлари ўртасида дипломатик муносабатлар 1992 йилда ўрнатилганини таъкидлаб, сўнгги 30 йилда сиёсий, иқтисодий ва маданий соҳаларда изчил кенгайиб бораётганини таъкидлади.
“Агар 1990 йилларда ўзаро товар айирбошлаш атиги 200 миллион долларни ташкил этган бўлса, бугунги кунда бу кўрсаткич қарийб 9 миллиард долларга етди.
Корея ва Марказий Осиё ўртасидаги муносабатларнинг янги босқичи 2007 йилда бошланди. Ўша йили томонлар Корея-Марказий Осиё ҳамкорлик форумини ташкил этиб, ўзаро ҳамкорликни институционал даражага кўтардилар. 2017 йилда эса форум қарорларини тизимли равишда амалга ошириш учун доимий котибият ташкил этилди”, - деди у.
Маърузачининг сўзларига кўра, Корея ва Марказий Осиё ўртасидаги шериклик нафақат минтақа барқарорлигини мустаҳкамлайди, балки глобал ҳамкорликни ривожлантиришга ҳам хизмат қилади.