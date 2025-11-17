15:50, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5
Конго Демократик Республикасида кўприк қулаши оқибатида 32 киши ҳалок бўлди
ASTANA. Kazinform — Конго Демократик Республикасида (КДР) мис конида кўприкнинг қулаши оқибатида камида 32 киши ҳалок бўлди, дея хабар беради Синьхуа.
Провинция ички ишлар вазири Рой Каумба Майонденинг сўзларига кўра, шанба куни жанубий Луалаба провинциясидаги Каландо конида қулаш оқибатида ҳалок бўлган 32 кишининг жасади топилган.
Вазирнинг таъкидлашича, "кучли ёмғир ва кўчки хавфи туфайли майдонга кириш қатъий тақиқланган" бўлса-да, қазувчилар карер ҳудудига кирганлар.
Аввалроқ БМТ Конгода 410 нафар болани қуролли гуруҳлардан қутқаргани ҳақида хабар берган эдик.