    Колумбияда янги туғилган қизалоққа ChatGPT шарафига исм берилди

    ASTANA. Kazinform — Колумбиянинг Серете шаҳрида оила янги туғилган қизига ChatGPT чатботи шарафига Чат Йипити деб исм қўйди. Бу ҳақда UPI хабар қилмоқда.

    ChatGPT
    Фото: Азертадж

    Кордова департаментининг кичик Серете шаҳрида колумбиялик оила янги туғилган чақалоғига машҳур ChatGPT дастури шарафига Чат Йипити Бастидас Герра деб исм қўйиб, қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди.

    Маҳаллий оммавий ахборот воситалари хабар беришича, ота-оналар бу исмни танлашларини “янги технологиялар ва сунъий интеллект даврига ҳурмат белгиси” сифатида изоҳлашган. Миллий Фуқаролик ҳолатлари далолатномаларини ёзиш бўлими бу ғайриоддий исмни ҳеч қандай эътирозсиз рўйхатдан ўтказган.

    Кўплаб фойдаланувчилар ҳайратланиб, бундай исм келажакда болага қийинчилик туғдириши мумкинлигини таъкидлаб, ўз шубҳаларини билдирдилар. Бошқалар эса, аксинча, ота-оналарнинг бу қарорини оригинал ва ҳатто “илғор” деб баҳолашган.

    Гарчи Колумбия қонунчилигида муайян исмларга тақиқ қўйилмаган бўлса-да, Миллий реестр ходимлари танланган исм болани камситиши ёки унинг обрўсига путур етказиши мумкин деб ҳисобласа, рўйхатдан ўтказишни рад этиш ҳуқуқига эга.

    Эслатиб ўтамиз, ChatGPT дунёдаги энг кўп ташриф буюрилган 5 та веб-сайтга кирди.

