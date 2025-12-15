Колумбияда мактаб автобуси ҳалокати оқибатида 17 киши ҳалок бўлди, 20 киши жароҳат олди
ASTANA. Kazinform — 14 декабрда Колумбия шимолидаги қишлоқ ҳудудида мактаб автобуси 80 метрлик жарликдан қулаб тушди, натижада 17 киши ҳалок бўлди ва 20 киши жароҳат олди. Бу ҳақда якшанба куни кечқурун маҳаллий губернатор маълум қилди, дея хабар беради Reuters.
Антиокия департаменти губернатори Андрес Хулиан Х ижтимоий тармоқлардаги хабарида мактаб автобуси Кариб денгизидаги Толу шаҳридан Медельинга кетаётганини ва мактаб саёҳатидан кейин Антиокиядан ўрта мактаб ўқувчиларини олиб кетаётганини айтди.
Губернаторнинг сўзларига кўра, ўқувчилар якшанба куни кечқурун пляжда битирув маросимини нишонлаганлар.
"Бу декабрь ойида бутун мамлакатимиз учун жуда ачинарли воқеа", - деб ёзган Андрес Хулиан Х ижтимоий тармоқларда.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Камбоджада автобус дарёга тушиб, 13 киши ҳалок бўлган эди.