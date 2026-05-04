Кофенинг организм қаришига қандай таъсир кўрсатиши маълум бўлди
ASTANA. Kazinform -Ўнлаб йиллар давомида олимлар кофе истеъмоли узоқ умр кўришга ёрдам беради ва сурункали касалликлар хавфини камайтиради, деб ҳисоблаб келган, бироқ бу фойданинг аниқ механизми номаълум эди, деб хабар беради Kazinform.
Техас A&M ветеринария тиббиёти ва биомедицина фанлари коллежининг янги тадқиқоти бу масалага ойдинлик киритди. Тадқиқотчилар кофеда мавжуд бирикмалар организмда NR4A1 рецепторини фаоллаштиришини аниқладилар — бу ҳужайра шикастланишини камайтиришга ёрдам берадиган, яллиғланишни тартибга соладиган ва тўқималар тикланишини қўллаб-қувватлайдиган ўзига хос “сезгир датчик” ҳисобланади. Айнан шу жараёнлар қариш ва сурункали касалликларнинг ривожланиши билан боғлиқ.
Nutrients журналида эълон қилинган янги тадқиқот натижалари кофе ва ушбу рецептор ўртасидаги илк тўғридан-тўғри боғлиқликлардан бирини кўрсатди ва ичимликнинг соғлиқ учун кенг фойдали таъсирларига эҳтимолий изоҳ берди.
Тадқиқотлар NR4A1 яллиғланиш, модда алмашинуви ва тўқима тикланиши каби кенг биологик жараёнларда иштирок этишини кўрсатди. Бу жараёнлар қарилик билан боғлиқ касалликлар, хусусан нейродегенератив ва метаболик бузилишлар билан чамбарчас боғлиқ.
Тадқиқот давомида олимлар кофедаги бир нечта бирикмалар, жумладан кофей кислотаси каби полигидроксил ва полифенол моддалар рецепторга боғланиб, унинг фаолиятига таъсир кўрсатишини аниқладилар. Шунингдек, бу бирикмалар ҳужайралар фаолиятини касалликларга қарши ҳимояни кучайтирувчи тарзда ўзгартириши мумкинлиги ҳам аниқланди.
Ҳозирча ушбу натижалар кофе истеъмоли бўйича амалдаги тавсияларни ўзгартирмайди ва организм реакцияси ҳар бир инсонда турлича бўлиши мумкин. Бироқ, бу маълумотлар кофе нима учун узоқ муддатли соғлиқни қўллаб-қувватлаши мумкинлигини янада аниқроқ тушуниш имконини беради.