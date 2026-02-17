Қишлоқ хўжалиги техникаси соҳасида ижобий тенденция кузатилмоқда - Ҳукумат
ASTANA. Kazinform – Қозоғистонда 12 та русумдаги тракторлар ишлаб чиқарадиган 10 та завод мавжуд. Бу ҳақда Ҳукумат йиғилишида ҚР Саноат ва қурилиш вазири Ерсайин Нағаспаев маълум қилди.
«Қишлоқ хўжалиги техникаси соҳасида ҳам барқарор ижобий динамика кузатилмоқда. Йил охирида ўсиш 30,4 фоизни ташкил этди. Бугунги кунда маҳаллий ишлаб чиқарувчилар ички бозорнинг тўқсон фоизини таъминлайди. Мамлакатда ўн икки русумдаги тракторлар ишлаб чиқарадиган 10 та завод ва умумий қуввати 35 минг дона бўлган йигирмадан ортиқ қишлоқ хўжалиги техникаси ишлаб чиқарадиган корхоналар фаолият юритмоқда. Ўтган йили Американинг John Deere бренди қишлоқ хўжалиги техникасини ишлаб чиқариш бошланди. Бундан ташқари, ўтган йилнинг ноябрь ойида Давлат раҳбарининг АҚШга ташрифи давомида John Deere билан 3 мингдан ортиқ техника ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш ва сервис марказларини яратиш бўйича стратегик келишув имзоланди», - деди Е. Нағаспаев.
Унинг сўзларига кўра, бу йил John Deereдан кейин Европа ва Канададаги ҳамкор брендлар ҳам маҳаллийлаштиришга қўшилиши режалаштирилган.