    10:10, 20 Февраль 2026 | GMT +5

    Қишки Олимпиада: Михаил Шайдоров ва Геннадий Головкин Софья Самоделкинани қўллаб-қувватладилар

    MILAN. Kazinform — 2026 йилги Қишки Олимпиада чемпиони Михаил Шайдоров ва Миллий Олимпия Қўмитаси президенти Геннадий Головкин Милан-Кортина Олимпиадасида иштирок этган Софья Самоделкинани қўллаб-қувватладилар.

    Қысқы Олимпиада: Михаил Шайдоров пен Геннадий Головкин Софья Самоделкинаға қолдау көрсетті
    Фото: Kazinform

    Шайдоров ва Головкин махсус равишда мусобақа майдонига бориб, ҳамюртимизнинг чиқишларини томоша қилдилар.

    Мусобақадан сўнг, Олимпия чемпиони ва МОҚ раиси спортчига гулдаста совға қилишди ва самимий тилакларини изҳор этди. Шунингдек, улар спортчини туғилган куни билан табриклади.

    Эслатиб ўтамиз, Самоделкина Олимпия ўйинларида икки босқичдан сўнг 207,46 балл тўплади ва умумий ҳисобда 10-ўринни эгаллади.

    Эслатиб ўтамиз, 19 февралда бўлиб ўтадиган XXV қишки Олимпия ўйинларида Қозоғистон терма жамоаси спортчиларининг мусобақалар жадвали эълон қилгандик.

    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
