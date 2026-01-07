Қишда қандай витаминларни қабул қилиш яхшироқ - шифокор маслаҳати
ASTANA. Kazinform - Қишда қуёш нури кам бўлгани сабабли D витамини етишмовчилиги кўпинча кузатилади. Бу суяклар, мушаклар ва иммунитет тизимининг заифлашишига олиб келиши мумкин. Буни умумий амалиёт шифокори Ақбаян Нурқабилқизи тушунтирди.
Шифокорнинг сўзларига кўра, D витамини организмда кальций ва фосфорнинг тўғри сўрилишига бевосита таъсир қилади. Бу элементларнинг йўқлигида суяк тўқималарининг заифлашиши, тишлар ва мушаклар билан боғлиқ муаммолар ва иммунитетнинг пасайиши кузатилади.
“Пойтахтда қиш узоқ ва одамлар қуёш нурини кам оладилар. Шунинг учун D витамини етишмовчилиги кенг тарқалган. Унинг биринчи белгилари чарчоқ, ҳолсизлик, тушкунлик, мушак оғриғи, тишлар ва тирноқларнинг заифлашишидир. D витамини миқдорини нафақат бир марта ошириш, балки уни мунтазам равишда сақлаб туриш ҳам керак. Чунки уни озиқ-овқат орқали тўлиқ кунлик дозада олиш қийин. Гарчи у балиқ, тухум сариғи ва сут маҳсулотларида мавжуд бўлса-да, ҳамма ҳам уларни ҳар куни истеъмол қилмайди”, – деди шифокор Jibek Joly телеканалнинг Бүгін LIVE дастурида.
Мутахассис профилактика ва терапевтик дозалар ўртасидаги фарқ ҳақида ҳам тўхталди. Унинг сўзларига кўра, агар лаборатория таҳлили натижаси 10-30 оралиғида бўлса, бу витамин етишмовчилиги ҳисобланади ва терапевтик доза буюрилади. Ва 50-100 оралиғи нормал кўрсаткич ҳисобланади, 100 дан юқори даража гипервитаминоз хавфини туғдиради.
Шифокорнинг айтишича, D витаминини магний ва Омега-3 ёғ кислоталари билан бирга нонушта билан қабул қилиш энг яхшисидир.
Бундан ташқари, кекса ва ортиқча вазнли одамларда, шунингдек, ошқозон-ичак тракти, жигар ва буйрак касалликлари бўлган беморларда D витаминининг сўрилиши камаяди. Болаларда унинг етишмаслиги рахит ривожланишига олиб келиши мумкин.
“Буни профилактика чораси сифатида сентябрдан майгача қабул қилиш мумкин. Катталар учун тавсия этилган кунлик профилактика дозаси 600–2000 халқаро бирлик, болалар учун эса 400 халқаро бирлик. Асосийси, дозадан ошмаслик керак”, — деди Ақбаян Нурқабилқизи.
Муаллиф: Камила Мулик