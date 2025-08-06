OZ
    10:30, 06 Август 2025 | GMT +5

    Кирилл Герасименко Япониядаги стол тенниси турнирида иштирок этади

    ASTANА. Кazinform – 7 август куни Иокогама шаҳрида (Япония) стол тенниси бўйича WTT Champions Yokohama 2025 халқаро турнири бошланади.

    Герасименко
    Фото: МОҚ

    Миллий олимпия қўмитасидан маълум қилишларича, ушбу мусобақада стол тенниси бўйича жаҳон етакчилари куч синашади.

    Японияда иштирок этадиган спортчилар орасида Линь Шидун (Хитой, дунё рейтингида №1), Ван Чуцин (Хитой, №2), Томоказу Харимото (Япония, №4), Трульс Морегорд (Швеция, №6), Феликс Лебрун (Франция, №7), Лин Юн-Жун (Хитой Тайпейи, №8), Дарко Йоргич (Словения, №9), Сян Пэн (Хитой, №10) ва бошқа теннисчилар бор.

    Ушбу турнирда Қозоғистон шарафини Кирилл Герасименко (дунё рейтингида №53) ҳимоя қилади.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ стол тенниси бўйича Алан Қурманғалиев жаҳон рейтингида кўтарилганлиги ҳақида хабар берган эдик.

