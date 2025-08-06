Кирилл Герасименко Япониядаги стол тенниси турнирида иштирок этади
ASTANА. Кazinform – 7 август куни Иокогама шаҳрида (Япония) стол тенниси бўйича WTT Champions Yokohama 2025 халқаро турнири бошланади.
Миллий олимпия қўмитасидан маълум қилишларича, ушбу мусобақада стол тенниси бўйича жаҳон етакчилари куч синашади.
Японияда иштирок этадиган спортчилар орасида Линь Шидун (Хитой, дунё рейтингида №1), Ван Чуцин (Хитой, №2), Томоказу Харимото (Япония, №4), Трульс Морегорд (Швеция, №6), Феликс Лебрун (Франция, №7), Лин Юн-Жун (Хитой Тайпейи, №8), Дарко Йоргич (Словения, №9), Сян Пэн (Хитой, №10) ва бошқа теннисчилар бор.
Ушбу турнирда Қозоғистон шарафини Кирилл Герасименко (дунё рейтингида №53) ҳимоя қилади.
