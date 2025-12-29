Қирғизистоннинг собиқ президенти Алмазбек Атамбаев давлат мукофотларидан маҳрум этилди
BISHKEK. Kazinform - Қирғизистон президенти Садир Жапаров Алмазбек Атамбаевни барча давлат мукофотларидан маҳрум қилиш тўғрисидаги фармонни имзолади, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Фармон Бишкек шаҳрининг Первомайский туман судининг 2025 йил 3 июндаги ҳукмига биноан қабул қилинди.
Ҳужжатга кўра, мамлакатнинг собиқ президенти илгари Қирғизистон Республикасидан олган давлат мукофотларидан маҳрум этилди:
Қирғизистон Республикасининг энг олий мукофоти – “Қирғиз Республикасининг Қаҳрамони” унвони,
II даражали “Манас” ордени,
“Данакер” ордени ва “Данк” медали.
Шу билан бирга, ушбу мукофотлар берилган Қирғизистон Республикаси Президентининг фармонлари бекор қилинди.
Қирғизистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Суд ижрочилари хизматига белгиланган тартибда давлат мукофотлари ва уларга илова қилинган ҳужжатларни кейинчалик давлат мукофотлари фондига ўтказиш учун мусодара қилиш чораларини кўриш топширилди.
Эслатиб ўтамиз, 2025 йил июнь ойида Бишкекнинг Первомайский туман суди Қирғизистоннинг собиқ президенти Алмазбек Атамбаевни 2019 йил август ойида Кой-Тош қишлоғидаги воқеалар учун сиртдан 11 йил 6 ойлик қамоқ жазосига ҳукм қилди, мол-мулки мусодара этилди ва давлат мукофотларидан маҳрум қилди.