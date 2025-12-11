Қирғизистонликлар Янги йил мушакбозликларидан воз кечишга чақирилди
ASTANA. Kazinform - Табиий ресурслар, экология ва техник назорат вазирлиги давлат идоралари ва шаҳар маъмуриятларига ушбу байрам мавсумида Янги йил мушакбозликларидан воз кечишни тавсия қилмоқда, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Вазирлик қарор пиротехника воситаларининг атмосферага салбий таъсири, айниқса қишда, ҳароратнинг ўзгариши ифлослантирувчи моддалар концентрациясини кескин оширадиган ҳолатларга асосланганлигини таъкидлади. Бундан ташқари, пиротехника воситалари катта миқдорда қаттиқ чиқиндиларни ҳосил қилади ва ёнғин хавфини оширади.
Вазирлик атроф-муҳитга зарар етказмасдан байрамона муҳитни сақлашга ёрдам берадиган замонавий, экологик тоза альтернативалардан, масалан, ёруғлик мосламалари, LED-ёритгичлар ва дронлар шоуларидан фойдаланишни таклиф қилмоқда.