Қирғизистонда таълим соҳаси ходимларини мукофотлаш тизими янгиланди
ASTANA. Kazinform — Қирғизистон Таълим вазирлиги № 521/1 буйруғига мувофиқ идоравий мукофотлар тўғрисидаги низомни тасдиқлади. Бу ҳақда вазирлик матбуот хизмати хабар берди, деб ёзади Кабар.
Қоидаларга кўра, идоравий мукофотларни топшириш жараёни "Мугалим" автоматлаштирилган ахборот тизимидан (бундан буён матнда "Мугалим" ААТ деб юритилади) олинган маълумотлар асосида амалга оширилади.
Мукофотлар учун номзодларни рўйхатга олиш, маълумотларни қайта ишлаш ва номзодлар рўйхатини шакллантириш "Мугалим" автоматлаштирилган ахборот тизими орқали автоматик равишда амалга оширилади.
Вазирликнинг идоравий мукофотлари қуйидагиларни ўз ичига олади:
- Қирғизистон Республикаси Таълим вазирлигининг Фахрий ёрлиғи;
- Қирғизистон Республикаси Таълим вазирлигининг гувоҳномаси;
- "Таълим аълочиси" кўкрак нишони;
- "Энг яхши ходим" кўкрак нишони;
- "Ҳамкорликка қўшган ҳиссаси учун" медали.
Идоравий мукофотлар йилига икки марта берилади:
- "Охирги қўнғироқ" тадбири муносабати билан;
- 5 октябрь — Таълим ходимлари куни муносабати билан.
Шунингдек, мукофотга номзод бўлган шахс "Мугалим" автоматлаштирилган ахборот тизимидаги ўз резюмесида илгари берилган мукофотлар ҳақида маълумотни кўрсатиши шарт.
