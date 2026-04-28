Қирғизистонда самолёт бортида биринчи марта мода намойиши бўлиб ўтди
ASTANA. Kazinform — Қирғизистонда биринчи марта ноёб маданий лойиҳа амалга оширилди. Мода намойиши Бишкекдан Қоракўлга учаётган самолёт бортида бўлиб ўтди. Бу ҳақда Маданият, ахборот ва ёшлар сиёсати вазирлиги хабар берди, деб ёзади Кабар.
Кўргазманинг асосий қисми таниқли қирғиз дизайнерининг муаллифлик коллекцияси бўлди.
Кўп йиллар давомида дизайнер анъанавий қирғиз безаклари ва этник элементларини замонавий услубда уйғунлаштириб, миллий маданиятни халқаро миқёсда тарғиб қилиб келяпти.
Мода намойиши тўғридан-тўғри парвоз пайтида бўлиб ўтди: моделлар самолёт салонида айланиб юрдилар ва коллекцияни тақдим этдилар. Тадбирда профессионал моделлар билан бир қаторда таниқли блогерлар ва санъаткорлар ҳам иштирок этди. Лойиҳанинг ўзига хослиги - унинг кутилмаган форматида эди, чунки баъзи йўловчилар учун шоу кутилмаган совғага айланди.
Лойиҳанинг мафкурачиси ва ташаббускори режиссёр, Қирғизистон Республикаси маданият соҳасидаги таниқли арбоб Олеся Семикоздир.
Шуни таъкидлаш керакки, ушбу лойиҳа нафақат Қирғизистонда, балки бутун минтақада биринчи марта амалга оширилди ва мамлакатнинг ижодий саноатининг салоҳиятини намойиш этди.