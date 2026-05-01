Қирғизистонда мактаб формасига оид қарор қабул қилинди
ASTANA. Kazinform — Қирғизистонда мактаб формасига қўйилган амалдаги ягона талабларни ўзгаришсиз қолдириш ҳақида қарор қабул қилинди. Бу ҳақда мамлакат Таълим вазирлиги хабар берди, деб ёзади Кабар.
Таълим вазирлигининг 2026 йил 23 апрелдаги 545/1-сонли буйруғи билан мактаб формаси бўйича таклифларни кўриб чиқиш учун махсус ишчи гуруҳ тузилди. Ўқитувчилар, ота-оналар, ўқувчилар ва мутахассисларнинг фикрларини инобатга олган ҳолда, ишчи гуруҳ 2015 йил 12 августдаги 572-сонли қарор билан тасдиқланган "Қирғизистон Республикасининг умумий таълим муассасаларида мактаб формаси учун ягона талабларни жорий этиш тўғрисида"ги ҳужжатни ўзгаришсиз қолдиришга қарор қилди.
Кўпгина ҳолларда, ота-оналар фарзандлари учун мактаб формасини "оч рангли устки кийим, тўқ рангли пастки кийим" тамойилига мувофиқ танлайдилар. Бу амалиёт кенг тарқалган ва таълим жараёнида қийинчиликлар ва келишмовчиликларга олиб келмайди.
Қиз болалар учун мактаб формаси классик услубдаги блузка, жилет, юбка, шим, кўйлак, фартук ва пиджакдан иборат. Кийимлар бир рангли ёки тўрли матодан (қора, кулранг, кўк, бордо) тикилган. Юбканинг узунлиги тиззадан камида 5 см пастда, энг узун версияси эса болдирнинг ўртасигача бўлиши керак. Рухсат берилган кўйлак ранглари: оқ, оч кулранг, оч кўк. Кийимлар тўпламида учта рангдан кўп бўлмаслиги керак.
Ўғил болалар учун мактаб формаси кўйлак, жилет, шим ва пиджакдан иборат. Ҳаммаси классик услубда, қора, кулранг, кўк ёки бордо рангларида тикилган. Шимлар текис бўлиши керак, оёққа яқин томони бироз торайган бўлиши мумкин. Кўйлакнинг ранглари қиз болалар учун талаблар билан бир хил. Кийимлар тўпламида учта рангдан кўп бўлмаслиги керак.
Вазирлик вакилларининг сўзларига кўра, форма ва чекланган мактаб формаси болалар ўртасидаги ижтимоий тафовутларни камайтиришга, кийим-кечак туфайли рақобат ва молиявий аҳвол туфайли босимнинг олдини олишга ёрдам беради.