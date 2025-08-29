Қирғизистон тоғларида россиялик альпинистни қутқаришнинг иложи йўқ – экспертлар
ASTANA. Kazinform – «Ak-Sai Travel» туристик компанияси таклифи билан жалб қилинган альпинистлардан иборат экспертлар гуруҳи 12 августдан бери оёғидан жароҳат олиб, Победа чўққисида қолиб кетган россиялик Наталья Наговицинани қутқаришнинг иложи йўқлигини маълум қилди.
Маълумотда қайд этилишича, Победа чўққисида эронлик альпинистлар Пилехвари Марьям Аболхасан ва Машхадьягалу Хасан Сайфулло билан алоқа узилиши, россиялик фуқаро Наталья Наговицинанинг оёғидан жароҳат олиши ҳамда италиялик альпинист Лука Синигальянинг соғлиғи ёмонлашиши (кейинчалик вафот этган) ҳақида дастлабки маълумот келиб тушганидан бери қутқарув операцияларига қатнашган шахслар билан ҳар куни брифинг ўтказиб келинган.
Қирғизистон ва хорижда жойлашган, бундай операцияларни ўтказиш тажрибасига эга ҳамда тегишли тайёргарликдан, жумладан иқлимга мослашишдан ўтган 20 нафар мутахассисдан иборат альпинистлар кенгаши жорий мавсумда излаш-қутқариш ишларини амалга ошириш мумкин эмаслигини билдирди.
“Қутқарувчиларнинг ҳаёти ва соғлиғига таҳдид қилаётган барча хавф-хатарларни ҳамда об-ҳавонинг мураккаб шароитини ҳисобга олган ҳолда, биз жорий мавсумда излаш-қутқариш ишларини ўтказиш мумкин эмас, деган хулосага келдик. Қутқарув ишларини давом эттириш, афсуски, жабрланганлар сонининг янада кўпайишига олиб келиши мумкин”, – дейилади маълумотда.
Туристик компания таъкидлашича, 2025 йил август ойида Победа чўққисида ўтказилган қутқарув операцияси Марказий Осиё тарихидаги энг оғир операциялардан бири бўлди. Унда Қирғизистондан ташқари хорижлик альпинистлар ва мутахассислар ҳам иштирок этди.
“Қатнашчиларнинг жасорати ва фидоийлигига қарамай, ноқулай об-ҳаво баъзиларинигина қутқариш имконини берди. «Ak-Sai Travel» ҳалок бўлганларнинг яқинларига таъзия билдиради ҳамда инсон ҳаёти учун охиригача курашганларга миннатдорчилик изҳор қилади”, – дея маълум қилди компания.
Маълумки, 12 августдан бери оёғи синган россиялик альпинист Наталья Наговицина 7 минг метрдан ортиқ баландликдаги Победа чўққисида ёрдам кутиб ётган эди. Ундан бироз пастда жароҳат олган россиялик аёлни чўққидан олиб тушмоқчи бўлган италиялик альпинистнинг жасади қолган.
23 август куни Қирғиз Республикаси Фавқулодда вазиятлар вазирлигининг қутқарувчилари ноқулай об-ҳаво туфайли россиялик фуқаро Наталья Наговицинани излашни тўхтатди.
Кейинроқ маълум бўлишича, об-ҳавонинг кескин ёмонлашиши сабабли Қирғизистон ФВВ «Airbus N-125» вертолёти 24 август куни Иссиқкўл вилоятига йўналтирилган альпинистни эвакуация қилиш операциясини тўхтатиб, доимий жойига қайтган.
27 август куни Қирғиз Республикаси Миллий хавфсизлик давлат қўмитаси юқори аниқликдаги ускуналар билан жиҳозланган учувчисиз учиш аппарати орқали амалга оширган аэрофототасвирлаш натижасида альпинист Н. Наговицинанинг турган жойида ҳаёт белгилари йўқлиги аниқланган.