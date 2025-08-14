Қирғизистон қўриқхоналар ва қирғоқбўйи ҳудудларида квадроциклдан фойдаланишни тақиқлаши мумкин
ASTANA. Kazinform — Қирғизистон Табиий ресурслар, экология ва техник назорат вазирлиги алоҳида муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар ва сув ҳавзаларининг қирғоқбўйи ҳудудларида квадроцикллардан фойдаланишни тақиқлашни таклиф қилмоқда.
Кабар нашри хабарига кўра, мазкур ташаббус қарор лойиҳаси орқали жамоатчилик муҳокамасига қўйилган.
Қарор кучга кирса, қўриқхоналар, боғ пляжлари ва сувни муҳофаза қилиш зоналарида квадрициклларнинг ҳаракатланиши тақиқланади.
Вазирлик билан келишилган расмий, қидирув-қутқарув ва ёнғинга қарши операциялар ёки фаолиятидагина улардан фойдаланишга рухсат этилади.
Вазирлик маълумотларига кўра, сўнгги йилларда сайёҳлик ва кўнгилочар мақсадларда квадроциклларнинг ҳаддан ташқари кўп ишлатилиши табиий муҳитга катта зарар етказган.
Ушбу транспорт воситалари тупроқ эрозиясига, ўсимликларнинг нобуд бўлишига, сувнинг ифлосланишига, ҳайвонлар ва қушлар ҳаётига салбий таъсир кўрсатмоқда.
Бундан ташқари, тоғли ва чўл минтақаларидаги нозик экотизимларга квадроцикллар тузатиб бўлмайдиган зарар етказади ва табиий тикланиш жараёнини ўнлаб йиллар давомида кечиктиради.
Сув яқинида ҳаракатланиш сув сифатининг ёмонлашишига, қирғоқларнинг эрозиясига ва заҳарли моддаларнинг сув экотизимига тарқалишига олиб келиши мумкин.