Қирғизистон хорижий фуқароларга резидент-карта бералади
ASTANA. Kazinform — Энди Қирғизистонга келган хорижий фуқаролар ўз фаолиятини резидент-карта асосида амалга оширадилар. Бу ҳақда Ташқи ишлар вазирлигининг Консуллик департаменти директори Сейтек Жумакадир уулу ОАВ вакиллари учун ўтказилган брифингда маълум қилди, деб хабар берди Кабар агентлиги.
Департамент бошлиғининг сўзларига кўра, резидент-картасида хорижий фуқаронинг шахсий маълумотлари бўлади.
Хусусан, картада қуйидаги маълумотлар бўлади:
хорижий фуқаронинг исм-шарифи;
соғлиқ ҳолатига оид кўрсаткичлар;
иш ҳақи;
солиқ тўловлари;
таклиф қилувчи томон ва иш берувчи ҳақида маълумот.
Шунингдек, резидент-карта банк картаси хизмати вазифасини ҳам бажаради.
Сейтек Жумакадир уулунинг сўзларига кўра, резидент-карта тизими мамлакат ва хорижий фуқаролар хавфсизлигини таъминлаш учун ишлаб чиқилган. Бундан ташқари, ушбу ташаббус бюрократик процедураларни қисқартириш ва вақтни тежашга қаратилган.
“Бир томондан, биз мамлакатимизга кимлар келаётганини ва улар қаерда ишлаётганини билишимиз керак. Бошқа томондан, биз хорижий фуқароларнинг хавфсизлигига эътибор қаратишимиз керак”, — деди у.
Тадбир якунида Консуллик департаменти директори Қирғизистонда ишлайдиган хорижий компаниялар ходимларига биринчи резидент-карталарини топширди.