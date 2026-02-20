Қирғизистон фуқароларининг Қозоғистонда бўлиш муддати қайта кўриб чиқилиши мумкин
ASTANА. Кazinform — Жогорку Кенеш йиғилишида депутат Айгул Аҳмедова ҳукуматга Қирғизистон ва Қозоғистон фуқароларининг ўзаро бўлиш қоидаларини қайта кўриб чиқишни таклиф қилди, деб хабар беради Кazinformнинг Бишкекдаги мухбири.
Парламент аъзосининг сўзларига кўра, 2025 йил 1 сентабрдан кучга кирган янги қоидаларга кўра, Қирғизистон фуқаролари Қозоғистонда 180 кунлик даврда 90 кундан ортиқ бўла олмайди.
Айгул Аҳмедова жорий этилган миграция чекловлари чегара яқинидаги аҳолининг савдо фаолиятига салбий таъсир кўрсатаётганини таъкидлади. Шу муносабат билан депутат Вазирлар кабинетини ушбу талабларни қайта кўриб чиқишга чақирди.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон фуқаролари ҳам биринчи марта кирган кундан бошлаб ҳар 180 кун ичида Қирғизистонда жами 90 кунгача бўлишлари мумкин. Қозоғистонликлар дастлабки 30 кун давомида рўйхатдан ўтишдан озод қилинган. Агар бу муддат ошиб кетса, рўйхатдан ўтиш талаб қилинади. Агар фуқаро мамлакатда рўйхатдан ўтмасдан 90 кундан ортиқ қолса, кейинги кириш муддати уч ой билан чекланади.