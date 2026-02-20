OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    10:39, 20 Февраль 2026 | GMT +5

    Қирғизистон фуқароларининг Қозоғистонда бўлиш муддати қайта кўриб чиқилиши мумкин

    ASTANА. Кazinform — Жогорку Кенеш йиғилишида депутат Айгул Аҳмедова ҳукуматга Қирғизистон ва Қозоғистон фуқароларининг ўзаро бўлиш қоидаларини қайта кўриб чиқишни таклиф қилди, деб хабар беради Кazinformнинг Бишкекдаги мухбири.

    Қирғизистон фуқароларининг Қозоғистонда бўлиш муддати қайта кўриб чиқилиши мумкин
    Фото: Canva

    Парламент аъзосининг сўзларига кўра, 2025 йил 1 сентабрдан кучга кирган янги қоидаларга кўра, Қирғизистон фуқаролари Қозоғистонда 180 кунлик даврда 90 кундан ортиқ бўла олмайди.

    Айгул Аҳмедова жорий этилган миграция чекловлари чегара яқинидаги аҳолининг савдо фаолиятига салбий таъсир кўрсатаётганини таъкидлади. Шу муносабат билан депутат Вазирлар кабинетини ушбу талабларни қайта кўриб чиқишга чақирди.

    Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон фуқаролари ҳам биринчи марта кирган кундан бошлаб ҳар 180 кун ичида Қирғизистонда жами 90 кунгача бўлишлари мумкин. Қозоғистонликлар дастлабки 30 кун давомида рўйхатдан ўтишдан озод қилинган. Агар бу муддат ошиб кетса, рўйхатдан ўтиш талаб қилинади. Агар фуқаро мамлакатда рўйхатдан ўтмасдан 90 кундан ортиқ қолса, кейинги кириш муддати уч ой билан чекланади.

    Теглар:
    Марказий Осиё хабарлари Қирғизистон Чегара Миграция
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!