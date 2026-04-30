Қирғизистон чет элликлар учун яшаш рухсатномаларини олиш жараёнини соддалаштиришни таклиф қилмоқда
ASTANA. Kazinform — Қирғизистоннинг Ташқи миграция тўғрисидаги қонунига бюрократик тўсиқларни бартараф этиш ва чет элликлар учун яшаш рухсатномаларини олиш вақтини қисқартиришга қаратилган ўзгартиришлар таклиф қилинди, деб хабар беради Бишкекдаги Kazinform мухбири.
Тегишли қонун лойиҳаси жамоатчилик муҳокамасига тақдим этилди.
Ўзгартиришларга кўра, мамлакатда доимий яшаш учун рухсатнома олишда иммигрант мақомини олиш талаби, шунингдек, ариза берувчининг Қирғизистонда камида олти ой яшаши талаби олиб ташланади. Бундан ташқари, агар чет эл фуқароси ёки фуқаролиги бўлмаган шахс Қирғизистон Республикасидан ташқарида ваколатли давлат органига хабар бермасдан бир йилдан ортиқ вақт қолса, яшаш учун рухсатномани бекор қилишнинг янги асоси жорий этилади.
Яшаш учун рухсатномаларни қайта ишлаш "ягона ойна" тизимига ўтказилади.
Яшаш учун рухсатнома мамлакатга вақтинчалик ёки доимий яшаш учун келган ва қонуний даромади ёки молиявий тўлов қобилияти тасдиқланган чет элликлар ёки фуқаролиги бўлмаган шахсларга қуйидаги ҳолларда берилиши мумкин:
вақтинчалик яшаш;
ишга жойлашиш;
таълим муассасаларида ўқиш;
инвестицияларни рағбатлантириш бўйича ваколатли давлат органи томонидан тақдим этилган ариза асосида инвестиция фаолияти;
хорижий фуқароларнинг МДҲ мамлакатларидан Қирғизистон Республикасига шахсий мақсадлар учун визасиз кириши ва яшаши (рўйхат Вазирлар Маҳкамаси томонидан белгиланади);
оилани бирлаштириш;
Қирғизистон Республикасида доимий яшаш жойи
фуқаролиги бўлмаган шахсларнинг яшаш жойи.
