Қирғизистон 2029 йилда илк 12 йиллик мактаб аттестатларини беради
ASTANA. Kazinform - Қирғизистон президенти Садир Жапаров бу ҳақда “Кабар” ахборот агентлигига IV Халқ қурултойида берган суҳбатида маълум қилди, деб хабар беради Kazinform.
Қирғизистон раҳбари 12 йиллик таълимга ўтиш замонавий талаб эканлигини таъкидлади.
“Биринчидан, жаҳон стандарт, иккинчидан, жаҳон таълим бозори талаби мавжуд. Биз жаҳон меҳнат бозори ва таълим маконига интеграциялашувга мослашишимиз керак. Дастлабки 12 йиллик мактаб аттестатлари 2029 йилда берилади. Акс ҳолда, жаҳон стандартларга жавоб берадиган мактабларни битирмаган битирувчилар чет элдаги олий таълим муассасаларига киришга тайёргарлик кўриш учун қўшимча бир йил сарфлашлари керак бўлади. Қирғизистон учун жаҳон иқтисодиётда рақобатбардош инсон капиталини ривожлантириш жуда муҳим”, - деди у.
Садир Жапаров шунингдек, мактабларда ўринларнинг етишмаслиги ва ўқувчилар зичлиги ҳақидаги тез-тез сўраладиган саволга жавоб бериб, масала 12 йиллик таълимга ўтиш билан боғлиқ эмаслигини айтди. Унинг таъкидлашича, сўнгги 10 йил ичида мамлакатда мактаб ўқувчилари сони 500 мингга кўпайиб, 1 536 633 тага етган.
"Мамлакатнинг демографик ўсиши, шунингдек, шаҳар марказларига ички миграциянинг кучайиши, айниқса шаҳарларда қўшимча мактаблар ва болалар боғчалари қуриш заруратини келтириб чиқарди", - деди Қирғизистон Президенти.
У мактаблар етишмаслиги масаласи аста-секин ҳал қилинаётганини ва бу йўналишдаги ишлар тизимли равишда олиб борилаётганини таъкидлади.