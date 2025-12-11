Қирғиз халқининг “максым” миллий ичимлиги ЮНЕСКОнинг номоддий маданий мероси рўйхатига киритилди
ASTANA. Kazinform — Қирғиз халқига хос миллий “максым”ни тайёрлаш бўйича анъанавий билим ЮНЕСКОнинг номоддий маданий мероснинг намуналар рўйхатига киритилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Ушбу қарор 2025 йил 10 декабрда Нью-Деҳлида бўлиб ўтган номоддий меросни муҳофаза қилиш бўйича ҳукуматлараро қўмитанинг 20-сессиясида бир овоздан қабул қилинди.
Бугунги кунга қадар ЮНЕСКОнинг номоддий мерос рўйхатига 153 мамлакатдан жами 812 та элемент киритилган.
Қирғизистондан 16 та маданий мерос элементи, жумладан, "Манас, Семетей, Сейтек" эпик трилогияси, ала-кигиз ва ширдак каби гилам тўқиш санъати, кўчманчилар меросини жонлантирувчи ўйинлар, маданий хилма-хилликни нишонлаш, шунингдек, анъанавий от спорти - кўк-бору ва бошқа кўплаб нарсалар киритилган.
Шуни таъкидлаш керакки, 2023 йилда қирғиз аёлларининг бош кийими - элечек ЮНЕСКО рўйхатига киритилган.
2025 йил ноябрь ойида Самарқандда бўлиб ўтган ЮНЕСКОнинг 43-чи Бош конференциясида Қирғизистон 22 сентябрни Халқаро кўчманчи мероси куни деб эълон қилиш ташаббусини илгари сурди.