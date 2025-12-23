OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    14:21, 23 Декабрь 2025 | GMT +5

    Kinder маҳсулотларида хавфли моддалар борлиги ростми

    ASTANA. Kazinform — ҚР Соғлиқни сақлаш вазирлигининг Санитария-эпидемиология назорати қўмитаси ижтимоий тармоқларда Kinder маҳсулотларида хавфли моддалар борлиги ҳақида ёлғон маълумотлар тарқатилаётганини маълум қилди.

    Kinder өнімінде қауіпті зат бар деген рас па
    Фото: Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті

    «Ижтимоий тармоқларда Kinder маҳсулоти таркибида хавфли моддалар борлиги ҳақида маълумот тарқалмоқда. Шуни маълум қиламизки, ушбу маълумот эскирган ва 2016 йилга тегишли», — дейилади вазирлик хабарида.

    Ушбу масала бўйича ЕОИИ ваколатли органлари ўз вақтида текширув ўтказдилар, натижада қонун бузилиши ҳолатлари тасдиқланмади.

    «Ҳозирда ушбу маҳсулот бўйича жамоатчиликдан ҳеч қандай шикоят ёки мурожаатлар қайд этилмаган. Фақат расмий ва тасдиқланган маълумот манбаларига ишонишингизни сўраймиз», — дейилади хабарда.

    Теглар:
    Соғлиқни сақлаш ҚР Соғлиқни сақлаш вазирлиги
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!