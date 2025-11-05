Қимматли қоғозлар бозори: Қозоғистонда сентябрь ойида акциялар ва облигациялар фаол ўсди
ASTANА. Кazinform — 2025 йил сентябрь ойида Қозоғистон фонд биржасида (КАSE) акциялар ва облигациялар бозори ўсишни кўрсатди. Фонд бозорининг капиталлашуви йил бошидан бери 22,3% га ўсиб, 40,2 триллион тенгега етди. Бу КАSE индексининг ўсиши, шунингдек, “ҚазМунайГаз” (+9,2%) ва “Қазатомсаноат” (+14,3%) акциялари нархининг ошиши билан боғлиқ. Бу ҳақда Молия бозорини тартибга солиш ва ривожлантириш агентлиги хабар берди.
КАSE индекси сентябрь ойида 2,2% га ўсди ва 7 149,42 пунктга етди. Акциялар савдоси ҳажми бир ой ичида 9% га ўсиб, 27 миллиард тенгега етди. Савдо асосан «Эйр Астана» мен «Банк ЦентрКредит» акцияларининг фаоллиги туфайли ошди.
Агентлик маълумотларига кўра, «KASE Global» секторида 18 та ETF ва 59 та хорижий эмитентнинг 47 та акцияси савдо қилинади. Ушбу сектордаги савдо ҳажми 23,4% га ўсиб, Intel, NVIDIA ва баъзи ETF акцияларининг фаол савдоси туфайли сентябрь ойида 21,9 миллиард тенгега етди.
Корпоратив облигациялар бозори ҳам ўсишни кўрсатди: 141 та эмитентнинг облигациялари 643 та эмиссияда сотилди, савдо ҳажми бир ой ичида 35% га ўсди ва 670,8 миллиард тенгега етди. Корпоратив облигациялар бозорининг умумий ҳажми 14,4 триллион тенгега етди.
Давлат қимматли қоғозлар бозори йил бошидан бери 13,5% га ўсиб, 30,7 триллион тенгега етди. Бироқ, сентябрь ойида давлат қимматли қоғозлари савдо ҳажми 22,3% га камайиб, 614,5 миллиард тенгега етди.
Коллектив инвестиция бозорида 58 та инвестиция ўзаро фондлари фаолият юритади. Сентябрь ойида ўзаро фондларнинг бошқарувидаги активлари 396,4 миллиард тенгега етди, бу ойга нисбатан 4% га кўп. Ушбу активларнинг 84% ни қимматли қоғозлар портфели ташкил этади.
Фонд бозорининг профессионал иштирокчилари - брокерлар, дилерлар, инвестиция менежерлари ва инфратузилма ташкилотлари фаол ишламоқда. 2025 йил сентябрь ойида марказий депозитарийдаги ҳисоблар сони 4,62 миллионга етди, бу йил бошидан бери 3,6%га ўсишдир.
Фонд бозори иштирокчиларининг активлари 593,3 миллиард тенгени ташкил этди. РЕПО операцияларининг камайиши туфайли мажбуриятлар 150,9 миллиард тенгега камайди, капитал эса 2,1%га ўсиш билан 442,4 миллиард тенгега етди.