Килиан Мбаппенинг дубли Францияга жаҳон чемпионатида ғалаба келтирди
ASTANA. Kazinform — Футбол бўйича 2026 йилги жаҳон чемпионатида Франция ва Сенегал ўртасидаги учрашув натижаси маълум бўлди.
I гуруҳда баҳс олиб бораётган ҳар икки жамоа таркибида ҳам тажрибали футболчилар етарлича. Шунинг учун мухлислар томонидан ушбу ўйинга қизиқиш жуда юқори бўлди.
Учрашувнинг дастлабки дақиқалариданоқ сенегаллик футболчиларнинг фаоллиги кўзга ташланди. Бироқ Франция терма жамоаси бунга муносиб жавоб қайтара олди.
Иккинчи бўлимда аввал Килиан Мбаппе 66-дақиқада ҳисобни очди, кейин эса Брэдли Баркола 82-дақиқада жамоасининг устунлигини мустаҳкамлади.
95-дақиқада сенегаллик Ибрагим Мбайе ўз имкониятидан унумли фойдаланган бўлса, унга франциялик Килиан Мбаппе 96-дақиқада яна бир гол билан жавоб қайтарди.
Натижада Франция рақибини 3:1 ҳисобида мағлуб этди.
Эслатиб ўтамиз, ҳозирга қадар икки жамоа бир марта ўзаро тўқнаш келган. 2002 йилги жаҳон чемпионатининг финал босқичида Франция терма жамоаси рақибига 0:1 ҳисобида мағлуб бўлган эди.
Энди ушбу гуруҳда соат 03:00 да Норвегия ва Ироқ терма жамоалари майдонга тушади.
Франция 23 июнда Ироқ, 26 июнда эса Норвегияга қарши баҳс олиб боради. Сенегал терма жамоаси эса 23 июнда Норвегия, 26 июнда Ироқ билан куч синашади.