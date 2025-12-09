КХШТ: Қозоғистоннинг терроризмга қарши кураш тўғрисидаги қонун лойиҳаси қабул қилинди
МОSKVА. Кazinform — Қозоғистон Парламенти делегацияси Коллектив хавфсизлик шартномаси ташкилоти Парламент Ассамблеяси Кенгашининг қўшма мажлиси ва ХVIII ялпи мажлисида иштирок этди. Делегацияга Мажилис раиси Ерлан Қошанов бошчилик қилди.
Сессия давомида КХШТ ПА Кенгаши иштирокчилари Ассамблеянинг бу йилги фаолиятини сарҳисоб қилишди. Парламент аъзолари Ташкилотга аъзо давлатлар қонунчилигини уйғунлаштириш ва ривожлантириш устида фаол ишладилар. Турли соҳаларда хавфсизликни мустаҳкамлашга қаратилган янги намунавий қонунлар ва тавсияларни қабул қилиш бўйича режалаштирилган ишлар амалга оширилди. Буларга гиёҳванд моддалар савдоси, кибержиноятчилик, трансмиллий терроризм, одам савдоси, ноқонуний қурол тарқатиш ва бошқа турдаги жиноятларга қарши курашиш масалалари киради.
Ерлан Қошанов ўз нутқида Коллектив хавфсизлик шартномаси ташкилоти Парламент Ассамблеяси глобал ва минтақавий муаммоларга тезкор ва самарали жавоб бериб, Ташкилотнинг барча аъзо давлатлари манфаатларини ҳисобга олган ҳолда қарорлар қабул қилинишини таъминлашини таъкидлади. Депутатлар, шунингдек, умумий тарихни сақлаб қолиш учун фаол ва тизимли равишда иш олиб бормоқдалар. Шу муносабат билан, 2025 йилда КХШТ мамлакатларида асосий воқеа Буюк Ғалабанинг 80 йиллигини нишонлаш бўлди.
Бундан ташқари, Мажлис спикери геосиёсий беқарорликка қарамай, жорий йилда халқаро миқёсда қабул қилинган бир қатор муҳим қарорларга эътибор қаратди. Булар Озарбайжон ва Арманистон ўртасидаги можарони ҳал қилиш, Ғазо секторида сулҳ битими имзоланиши, Қирғизистоннинг Ядро қуролини тақиқлаш тўғрисидаги шартномага қўшилиши, шунингдек, Афғонистон ва Покистон чегарасида сулҳ битими имзоланишидир.
Ерлан Қошанов шунингдек, Қозоғистоннинг афғон халқини қўллаб-қувватлаш борасидаги саъй-ҳаракатлари ҳақида гапирди. Бу йил Қозоғистон Афғонистонга 2500 тоннадан ортиқ гуманитар юк, жумладан, озиқ-овқат, кундалик эҳтиёж буюмлари ва дори-дармонларни юборди. У КХШТ мамлакатлари Парламент аъзоларини халқаро ёрдамни мувофиқлаштириш учун Алматида жойлашган БМТнинг Марказий Осиё ва Афғонистон бўйича минтақавий марказининг салоҳиятидан фаол фойдаланишга чақирди.
Учрашув давомида иштирокчилар бир қатор намунавий қонунлар ва тавсияларни, жумладан, Қозоғистон томони томонидан тайёрланган "Терроризмга қарши курашиш тўғрисида"ги қонунни қабул қилишди. Унда давлат органларининг терроризмга қарши курашиш соҳасидаги ўзаро ҳамкорлиги, потенциал террористик нишонларни ҳимоя қилиш чоралари, терроризмга қарши операцияларни ўтказиш шартлари ва бошқа масалалар тартибга солинади.
Шунингдек, Ташкилотга аъзо давлатларнинг фуқаролик мудофааси, ахборот хавфсизлиги ва бошқа соҳалардаги қонунчилигини такомиллаштириш бўйича таклифлар кўриб чиқилди.
Учрашув якунида парламентарийлар ривожланаётган кўп қутбли дунёда халқаро хавфсизликни таъминлаш бўйича баёнот қабул қилишди.
Россия Президенти Владимир Путин Москвада бўлиб ўтган КХШТ ПА тадбирлари доирасида Парламент делегациялари раҳбарларини қабул қилди.
2026 йил 1 январдан бошлаб КХШТ раислиги Россия Федерациясига ўтказилади.