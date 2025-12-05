Келаси йили “Қамбар-ота ГЭС-1” лойиҳасини молиялаштиришни бошлаймиз — Шавкат Мирзиёев
TASHKENT. Kazinform — “Қамбар-ота ГЭС-1” лойиҳасини молиялаштириш 2026 йилда бошланади. Бу ҳақда Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев “Барқарор энергетика — Янги Ўзбекистоннинг келажак сари ишончли қадами” конференциясида сўзлаган нутқида маълум қилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Биринчидан, Ўзбекистон раҳбари сўнгги йилларда энергетика соҳасидаги лойиҳаларни амалга оширишга 35 миллиард доллар хорижий инвестиция жалб қилинганини таъкидлади. Натижада электр энергияси ишлаб чиқариш ҳажми 2017 йилдаги 60 миллиард киловатт-соатдан 2025 йилда 85 миллиард кВт/соатгача ошди.
Бундан ташқари, Шавкат Мирзиёев Марказий Осиё мамлакатлари ўртасида энергетика соҳасида ҳамкорликнинг тизимли равишда йўлга қўйилганини таъкидлади.
“Сўнгги йилларда биз ягона энергетика бозорини шакллантириш учун қўшни давлатлар билан ҳамкорликни кучайтирдик. Минтақамизнинг гидроэнергетика салоҳиятидан самарали фойдаланиш ва уни биргаликда бошқариш мақсадида келгуси йилда Қирғизистон ва Қозоғистон билан биргаликда “Қамбар-ота ГЭС-1” лойиҳасини молиялаштиришни бошлаймиз. Шу билан бирга, мен Қозоғистон ва Озарбайжон раҳбариятининг Европага электр энергияси экспорт қилишга қаратилган “яшил йўлак” ташаббусини амалга оширишдаги тинимсиз саъй-ҳаракатларини алоҳида таъкидламоқчиман”, — деди Шавкат Мирзиёев.
Қўшни давлат президентининг сўзларига кўра, Ўзбекистон экологик тоза усулда ишлаб чиқарилган электр энергияси улушини ошириш орқали 7 миллиард куб метр табиий газни тежаш ниятида. Шундай қилиб, ҳавога зарарли чиқиндилар ҳажми 11 миллион тоннага камаяди.
Аввал хабар қилинганидек, “Қамбар-ота-1” гидроэлектростанцияси Марказий Осиёнинг энергетика салоҳиятини мустаҳкамлайди.
Бундан ташқари, Европа Иттифоқи Қирғизистонга “Қамбар-ота-1” гидроэлектростанцияси қурилиши учун 1 миллиард доллар ажратади.