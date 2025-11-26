Қайси ҳудуд балиқ маҳсулотларини энг кўп истеъмол қилади
ASTANA. Kazinform – 2025 йил январь-октябрь ойларида реал ҳисобда 36,2 минг тонна совутилган ва музлатилган балиқ етиштирилди. Бу ҳақда Миллий статистика бюроси хабар берди.
Бу 2024 йилнинг шу даврига нисбатан 5,6 минг тоннага кўпдир. Ўтган йил январь-октябрь ойларига нисбатан жами ишлаб чиқариш 18,4 фоизга ошди.
Худди шу даврда балиқ консервалари, икра ва унинг ўрнини босувчи маҳсулотлар ишлаб чиқариш ҳажми ҳам 18,6 фоизга ошди. Агар жорий йилнинг 10 ойида қозоғистонлик ишлаб чиқарувчилар 12,3 минг тонна маҳсулот ишлаб чиқарган бўлса, ўтган йилнинг шу даврида бу кўрсаткич 10,4 минг тоннани ташкил этган.
2025 йилнинг иккинчи чорагида ҳар чоракда бир киши бошига балиқ ва денгиз маҳсулотлари истеъмоли ўртача 3,5 кг ни ташкил этди. Шундан янги ёки совутилган балиқ - 2,3 кг, музлатилган балиқ - 0,3 кг, сельд - 0,2 кг, балиқ консервалари - 0,1 кг ни ташкил этган.
Ҳудудлар орасида балиқ маҳсулотларини энг кўп истеъмол қилиш Шимолий Қозоғистон вилоятида кузатилди – ҳар чоракда аҳоли жон бошига 5,7 кг. Бу кўрсаткич Ақмола вилоятида - 5,6 кг, Атирау вилоятида - 5 кг, Қостанай ва Ғарбий Қозоғистон вилоятларида - 4,9 кг ни ташкил этди. Энг паст кўрсаткич Чимкентда қайд этилган. У ерда ҳар чоракда аҳоли жон бошига 1,1 кг балиқ истеъмоли қайд этилган.