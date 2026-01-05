“Қайрат” футзал клуби дунёда энг яхши деб топилиши мумкин
ASTANA. Kazinform — 26-Futsal Planet мукофотига номзодлар рўйхати эълон қилинди, деб хабар беради Kazinform.
Дунёдаги энг йирик футзал сайти бўлган Futsal Planet мукофотлари анъанавий равишда спортдаги ўтган йилни сарҳисоб қилади ва турли номинациялар бўйича энг яхшиларни танлайди.
Қозоғистон вакиллари ҳам 2025 йилги футзал мукофотлари учун курашмоқда.
Алмати шаҳрининг “Қайрат” футзал клуби "Дунёнинг энг яхши эркаклар футзал клуби-2025" мукофотига номзодлардан бири ҳисобланади. Ўтган йили жамоа 21-марта Қозоғистон чемпионлигини қўлга киритди ва UEFА Чемпионлар лигаси финалига чиқди, унда Испаниянинг «Пальма» клубига ютқазди.
"Кайрат" билан бирга 2025 йилги "Дунёнинг энг яхши эркаклар футзал клуби" мукофотига номзодлар орасида юқорида тилга олинган "Пальма", шунингдек, "Картахена" (Испания), «Бока Хуниорс» (Аргентина), «Хонген Тхакам» (Таиланд), «Жарагуа» (Бразилия), «Мета Катания» (Италия) и «Пеньяроль» (Уругвай) бор.
"Кайрат"нинг собиқ ўйинчиси ва ҳозирда "Палма"да ўйнаётган бразилиялик Деннис Кавалканте 2025 йилги "Дунёнинг энг яхши футзал дарвозабони" мукофотига номзодлар қаторида.
2025 йилги "Дунёнинг энг яхши футзал мураббийи" мукофоти совриндори испаниялик, "Кайрат"нинг собиқ мураббийи, ҳозирда Испаниянинг «Винья Альбали» жамоасига мураббийлик қилаётган Марлон Веласко бўлиши мумкин.
Қозоғистон миллий футзал терма жамоаси дарвозабони Игуита илгари Futsal Planetда беш марта дунёнинг энг яхши дарвозабони деб топилган эди.
Эслатиб ўтамиз, футзал бўйича 2026 йилги Европа чемпионати финал босқичига ўзгартиришлар киритилди.