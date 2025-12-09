Қатар ва Европа Иттифоқи стратегик иттифоқ тузиш учун чоралар кўрмоқда
ASTANA. Kazinform - Қатар ва Европа Иттифоқи стратегик шериклик шартномаси бўйича музокаралар бошланганини эълон қилди. Бу ҳақда Қатар Ташқи ишлар вазирлиги хабар берди.
Қатар Ташқи ишлар вазири шайх Муҳаммад бин Абдулраҳмон бин Жосим Ол-Соний ва Европа Иттифоқининг ташқи ишлар ва хавфсизлик сиёсати бўйича олий вакили Кая Каллас Доҳа форуми доирасида учрашдилар. Учрашувдан сўнг томонлар Европа Иттифоқи ва Қатар ўртасида стратегик ҳамкорлик бўйича музокаралар бошланганини эълон қилдилар.
“Бу жараён икки томонлама муносабатларда муҳим босқични белгиловчи истиқболли ва улкан қўшма саъй-ҳаракатларни ифодалайди”, — дейилади Қатар Ташқи ишлар вазирлиги баёнотида.
Кейинги музокаралар давомида томонлар ўзаро манфаатли устувор соҳаларда ҳамкорликни кенгайтириш учун янги имкониятларни ўрганадилар.
Томонлар тобора мураккаблашиб бораётган минтақавий ва халқаро вазият шароитида шерикликни чуқурлаштириш ва динамик, ҳамда бир-бирини тўлдирувчи муносабатларни янада ривожлантиришга содиқликларини яна бир бор тасдиқладилар.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қозоғистон ва Европа Иттифоқи виза режимини соддалаштириш масаласини муҳокама қилаётгани ҳақида хабар берилган эди.