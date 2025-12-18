Қасим-Жомарт Тоқаев Японияда яшовчи қозоғистонликлар билан учрашди
ASTANA. Kazinform – Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Японияда турли соҳаларда таҳсил олаётган ва ишлаётган қозоғистонлик фуқаролар билан учрашди, деб хабар беради Ақорда.
Давлат раҳбари Япония каби ривожланган давлат тажрибасини ўрганиш муҳимлигини таъкидлади.
“Биз ушбу ташриф икки мамлакат ўртасидаги муносабатларга янги туртки беради, деб ҳисоблаймиз. Япония томони ҳам бунга катта аҳамият беряпти. Бугун Бош вазир билан учрашаман. Ҳамкорлигимиз катта истиқболларга эга бўлишига шубҳа йўқ. Маълумки, Қозоғистон ўз ривожланишининг янги босқичига кирди. Бу йил мамлакатнинг иқтисодий ўсиши 6 фоиздан ошди. Бу - жуда яхши кўрсаткич. Бироқ, бу билан тўхтаб қолмаслигимиз керак. Инфляцияни пасайтириш ва инфратузилмани модернизация қилиш керак. Келажакда Қозоғистон рақамли мамлакатга айланиши керак. Олдимизда шундай катта мақсадлар бор”, - деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Ватандошларимиз орасида Ritsumeikan Осиё -Тинч океани университети вице-президенти, профессор Серик Мейрманов, ARIA Consulting асосчиси Арайлим Хасан, Showa ва Juntendo тиббиёт университетлари доценти Абдибек Қалибек ва Ailia компаниясида сунъий интеллект технологиялари бўйича ишлайдиган муҳандис Эльдар Толеубай сўзга чиқиб, ўзларининг ютуқлари билан бўлишдилар.
Президент Японияда яшовчи қозоғистонликларга муваффақият тилади.