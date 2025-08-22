Қасим-Жомарт Тоқаев ва Садир Жапаров “Дўстликнинг олтин кўприги” монументининг очилиш маросимида иштирок этди
ASTANА. Kazinform — Давлат раҳбарлари Бишкекдаги Қозоғистон ва Қирғизистон дўстлиги хиёбонида ўрнатилган “ Дўстликнинг олтин кўприги” монументининг очилиш маросимида иштирок этдилар, дея хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Ёдгорлик ҳар икки халқнинг буюк адиблари Мухтор Авезов ва Чингиз Айтматовга бағишланган. Қирғизистондаги қозоқ жамияти ташаббуси билан амалга оширилган лойиҳа икки давлат раҳбарлари томонидан қўллаб-қувватланди.
Ёдгорликнинг очилиш маросимида Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев бугун қозоқлар ва қирғизлар учун алоҳида кун эканлигини таъкидлади.
– Буни икки давлат биродарлигининг ёрқин ифодаси ва қирғиз халқининг қозоқ халқига бўлган алоҳида ҳурмати белгиси, деб биламиз. Аввало, ушбу эзгу ташаббусни қўллаб-қувватлаган Президент Садир Жапаровга самимий миннатдорчилик билдираман. Мен бутун қирғиз халқига самимий миннатдорчилигимни билдираман. Бу маскан тарихий шаҳарнинг маънавий марказларидан бирига айланишига ишонаман. Ўтган йили Астанада Манас ҳайкали ўрнатилган эди. Бундай ташаббуслар қардош мамлакатлар дўстлиги ва ҳамкорлигини янада мустаҳкамлаши шубҳасиз. Аслида қозоқ ва қирғизлардан кўра бир-бирига яқинроқ халқ йўқ. Биз туғишган халқмиз. Қонимиз ва жонимиз бир, илдизимиз ва тарихимиз муштарак. Бизнинг кўп асрлик дўстлигимиз узоқ вақт синовидан ўтган. Бизнинг биродарлигимизга бутун дунё гувоҳ бўлмоқда. Биз бебаҳо бойлигимиз – баркамол бирлигимизни асраб-авайлай олишимиз керак, – деди Қозоғистон Президенти.
Қасим-Жомарт Тоқаев: “Мухтор Авезов ва Чингиз Айтматов ҳам ўз асарлари орқали халқларимизнинг самимий тилакларини етказган”.
– Шеърият даҳоси Жамбилнинг икки халқ ҳақида “Юраги — бир, йўли — бир, сийлашганлар тенг бўлар” деган нақли бор. Машҳур Тоқтоғул эса: “Менинг қанотларим қозоқ қариндошлар” деб куйлаган. Мухтор Авезов, Чингиз Айтматов ҳам ўз асарлари орқали халқларимизнинг дилдан ўтган сўзларини етказган. Мухтор Авезов қирғиз халқининг эпик меросини тиклашга беқиёс ҳисса қўшган. “Манас” достонини чуқур ўрганган. У машҳур достонни совет тузуми чангалидан қутқарди. Шунингдек, Мухтор Авезов Айтматовнинг улкан ижодий салоҳиятини тан олган биринчи ёзувчилардан бири ҳамдир. Чингиз Тўреқулович эса: “Бошқа мамлакатларга саёҳат қилганимда ўзим билан икки миллий қадриятни олиб кетаман, улар – Манас ва Мухтор Авезовлар”, деди. Бу маънавий қадриятларимиз ҳар икки давлат учун умумий эканидан далолатдир. Шубҳасиз айтиш мумкинки, улкан адибнинг “Жамила”, “Оқ кема”, “Она-Ер-она”, “Бўронли бекат”(Қиёмат)асарлари қозоқ адабиёти хазинасига қўшилган қимматли меросдир. Буюк шахсларимизнинг дўстлиги, ўзаро ҳурмати, шубҳасиз, келажак авлод учун ўрнакдир, – деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Давлат раҳбари бундай изчиллик турли соҳаларда давом этаётганини таъкидлади.
– Авезовнинг “Қараш-Қараш воқеаси” ва “Кўксерак” асарлари қирғиз режиссёрлари Болотбек Шамшиев ва Толомуш Укеев томонидан кино қилинган. Қозоқ режиссёри Ардақ Амирқулов эса “Алвидо, Гулсари” асари асосида бадиий фильм суратга олди. Мамлакатларимиз ўртасидаги яқин маънавий алоқаларни азалий дўстлик ва яхши қўшничилик пойдевори дейиш мумкин. Уларни қадрлаш ва мустаҳкамлаш барчамизнинг умумий бурчимиздир. Бу буюк адиблар, қолаверса, чин халқчиллик учун ўрнатилган ноёб ёдгорлик, қозоқ-қирғиз қардошлигининг ёрқин белгисидир. Бутун қозоқ халқи биродарларимизга алоҳида меҳр билан қарайди. Биз қирғиз қардошларимизнинг ана шундай фидоий меҳрини доимо ҳис этиб турибмиз, – деди Президент.
Тантанали тадбирда Қозоғистон ва Қирғизистон расмий делегациялари аъзолари, икки давлат зиёлилари вакиллари иштирок этди.