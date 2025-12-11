Қасим-Жомарт Тоқаев ва Масъуд Пезешкиён Эрон архивларида топилган Қозоғистон тарихига оид қўлёзмалар кўргазмасини кўздан кечирдилар
ASTANA. Kazinform - Президентлар Эрон архивларида топилган Қозоғистон тарихига оид маълумотларни ўз ичига олган қадимий қўлёзмалар кўргазмасини кўздан кечирдилар, деб хабар беради Kazinform Ақорда агентлигига таяниб.
Қасим-Жомарт Тоқаев ва Масъуд Пезешкиён Эрон Ислом Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги архивидаги 27 та қадимий қўлёзма нусхаларини кўздан кечирдилар.
XVIII-XIX асрларда Қозоғистонда содир бўлган ижтимоий-сиёсий воқеалар ҳақида қимматли маълумотларни тақдим этувчи кўргазма экспонатлари биринчи марта жамоатчиликка тақдим этилмоқда.
Архив материаллари Қозоғистон ва Эрон ўртасида яқин тарихий алоқалар мавжудлигини тасдиқлайди.
Давлат раҳбари эронлик ҳамкасбига Қозоғистон тарихига оид муҳим ҳужжатлар учун миннатдорчилик билдирди.
"Бу жуда қимматли совға. Биз ушбу кўргазмани албатта қозоғистон жамоатчилигига тақдим этамиз ва уни оммавий ахборот воситалари орқали кенг тарғиб қиламиз. Ҳужжатларда илгари номаълум бўлган тарихий фактлар мавжуд. Ишонаманки, бу бизнинг ватандошларимиз учун фойдали бўлади", деди Қасим-Жомарт Тоқаев.