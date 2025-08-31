OZ
    16:47, 31 Август 2025 | GMT +5

    Қасим-Жомарт Тоқаев Тяньцзиндаги «Мэйцзян» конференция марказига ташриф буюрди

    ASTANA. Kazinform — Президент Қасим-Жомарт Тоқаев ШҲТ саммитида иштирок этаётган давлатлар делегациялари раҳбарлари шарафига ташкил этилган тантанали қабулда иштирок этиш учун Тяньцзинь шаҳридаги «Мэйцзян» конференция марказига ташриф буюрди, дея хабар берада Кazinform агентлиги Ақордага таяниб.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    Давлат раҳбарини Хитой Халқ Республикаси Раиси Си Цзиньпин ва унинг рафиқаси Пен Лиюань кутиб олди.

    «Мэйцзян» конференция марказида ШҲТ саммитида иштирок этувчи давлатлар делегациялари раҳбарлари биргаликда суратга тушди.

    саммит иштирокчилари
    Фото: Ақорда
    саммит иштирокчилари
    Фото: Ақорда

     

    Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев ШҲТ саммити Ақорда Хитой
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
