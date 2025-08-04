21:06, 04 Август 2025 | GMT +5
Қасим-Жомарт Тоқаев Туркманистонга борди
ASTANА. Kazinform — Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг денгизга чиқиш имкони бўлмаган ривожланаётган мамлакатлар бўйича учинчи конференциясида иштирок этиш учун Туркманистонга борди.
— Давлат раҳбарини Туркманбоши аэропортида Туркманистон Халқ Маслаҳати раиси Гурбангули Бердимуҳамедов кутиб олди, — деб хабар берди Ақорда матбуот хизмати.
Эслатиб ўтамиз, бугун Президент учувчи-космонавт Талғат Мусабаевнинг оила аъзоларига ҳамдардлик билдирди.