    Қасим-Жомарт Тоқаев Туркманистонга борди

    ASTANА. Kazinform — Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг денгизга чиқиш имкони бўлмаган ривожланаётган мамлакатлар бўйича учинчи конференциясида иштирок этиш учун Туркманистонга борди.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    — Давлат раҳбарини Туркманбоши аэропортида Туркманистон Халқ Маслаҳати раиси Гурбангули Бердимуҳамедов кутиб олди, — деб хабар берди Ақорда матбуот хизмати.

    Эслатиб ўтамиз, бугун Президент учувчи-космонавт Талғат Мусабаевнинг оила аъзоларига ҳамдардлик билдирди.

