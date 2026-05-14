Қасим-Жомарт Тоқаев Туркия Президентини Мустақиллик саройида кутиб олди
ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Мамлакатга давлат ташрифи билан келган Туркия Республикаси Президенти Режеп Таййип Эрдоғанни Мустақиллик саройида расмий кутиб олиш маросими бўлиб ўтди.
Мустақиллик саройи олдида тўхтаган машинадан тушган мартабали меҳмонни Қасим-Жомарт Тоқаев кутиб олди. Шундан сўнг, қирувчи самолётлар Туркия давлат байроғини ҳавода тасвирлашди. Саройга кирган Президентлар бир-бирларини расмий делегациялар аъзолари билан таништиришди.
Шундан сўнг мартабали меҳмоннинг ташрифи учун саф тортган фахрий қоровул бошлиғи давлат раҳбарларига рапорт берди. Президент оркестри икки мамлакат давлат мадҳияларини ижро этди.
Мадҳияларни тинглаб бўлгач, Қасим-Жомарт Тоқаев ва Туркия Президенти гилам бўйлаб Қозоғистон Республикаси Давлат байроғи томон юрди.
Меҳмон унинг олдига етиб келганида тўхтади, бошини бироз эгиб, ҳурмат бажо келтирди. Кейин давлат раҳбарлари фахрий қоровул сафи олдидан ўтишди. Улар фахрий қоровул бошлиғи билан хайрлашишди.
Ҳозирда давлат раҳбарлари икки томонлама муносабатларнинг ҳозирги ҳолати ва истиқболларини муҳокама қилишмоқда. Бундан ташқари, бугун Қозоғистон ва Туркия ўртасидаги Олий даражадаги стратегик ҳамкорлик кенгашининг олтинчи йиғилиши бўлиб ўтиши режалаштирилган.
Эслатиб ўтамиз, Режеп Таййип Эрдоған Қозоғистонга давлат ташрифи билан келди.