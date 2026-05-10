    Қасим-Жомарт Тоқаев Туркия Президенти Режеп Таййип Эрдоғанни Астанага таклиф қилди

    ASTANА. Кazinform – 13-14 май кунлари Туркия Президенти Режеп Таййип Эрдоған Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг таклифига биноан Астанага давлат ташрифи билан келади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Ақорда
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Давлат раҳбарлари икки томонлама муносабатларнинг ҳозирги ҳолати ва истиқболларини муҳокама қиладилар. Бундан ташқари, Қозоғистон ва Туркия ўртасидаги Олий даражадаги стратегик ҳамкорлик кенгашининг олтинчи йиғилиши бўлиб ўтади.

    15 май куни Туркистонда Туркий давлатлар ташкилоти давлат раҳбарларининг норасмий саммити бўлиб ўтади. Учрашувда "Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш" мавзуси муҳокама қилинади.

    Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев Румен Радевга табрик телеграммаси юборгани ҳақида хабар берган эдик.

    Бекабат Узаков
    Муаллиф