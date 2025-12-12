OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    08:21, 12 Декабрь 2025 | GMT +5

    Қасим-Жомарт Тоқаев Швейцариянинг янги сайланган президентини табриклади

    ASTANA. Kazinform — Давлат раҳбари Швейцария Конфедерациясининг президенти этиб сайлангани муносабати билан Ги Пармеланга табрик телеграммасини йўллади, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Швейцарияның жаңадан сайланған Президентін құттықтады
    Фото: Ақорда

    Табрикномада Ги Пармеланнинг ушбу юқори лавозимга қайта сайланиши унинг етакчилик фазилатлари ва мамлакатига узоқ йиллик фидойи хизмати туфайли унга бўлган доимий ишончни намойиш этиши таъкидланган.

    “Давлат раҳбари Ги Пармеланнинг янги президентлик муддатида Швейцария халқаро муносабатларда муҳим ўрин тутишда давом этиши ва тараққиётнинг равон йўлини сақлаб қолишига ишонч билдирди. Қасим-Жомарт Тоқаев Ги Пармеланга масъулиятли давлат хизматида муваффақиятлар ва Швейцария халқига фаровонлик тилади”, — дейилади табрикномада.

    Аввалроқ Давлат раҳбари Туркманистон Президенти билан учрашгани ҳақида хабар берган эдик.

    Теглар:
    Швейцария Табрик Қасим-Жомарт Тоқаев Сайлов Президент
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!