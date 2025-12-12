Қасим-Жомарт Тоқаев Швейцариянинг янги сайланган президентини табриклади
ASTANA. Kazinform — Давлат раҳбари Швейцария Конфедерациясининг президенти этиб сайлангани муносабати билан Ги Пармеланга табрик телеграммасини йўллади, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Табрикномада Ги Пармеланнинг ушбу юқори лавозимга қайта сайланиши унинг етакчилик фазилатлари ва мамлакатига узоқ йиллик фидойи хизмати туфайли унга бўлган доимий ишончни намойиш этиши таъкидланган.
“Давлат раҳбари Ги Пармеланнинг янги президентлик муддатида Швейцария халқаро муносабатларда муҳим ўрин тутишда давом этиши ва тараққиётнинг равон йўлини сақлаб қолишига ишонч билдирди. Қасим-Жомарт Тоқаев Ги Пармеланга масъулиятли давлат хизматида муваффақиятлар ва Швейцария халқига фаровонлик тилади”, — дейилади табрикномада.
