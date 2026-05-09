Қасим-Жомарт Тоқаев Румен Радевга табрик телеграммасини юборди
ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбари телеграммада Румен Радевни парламент сайловларида “Прогрессив Болгария” коалициясининг аниқ ғалабаси ва Болгария Республикаси Бош вазири этиб сайлангани билан табриклади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Давлат раҳбари икки мамлакат ўртасидаги анъанавий дўстликка асосланган самарали сиёсий мулоқот ва ҳамкорлик қўшма саъй-ҳаракатлар орқали янада мустаҳкамланишига ишонч билдирди.
Шунингдек, у Румен Радевга юксак масъулиятли фаолиятида муваффақиятлар ва болгар халқига фаровонлик тилади.