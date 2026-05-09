    Қасим-Жомарт Тоқаев Румен Радевга табрик телеграммасини юборди

    ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбари телеграммада Румен Радевни парламент сайловларида “Прогрессив Болгария” коалициясининг аниқ ғалабаси ва Болгария Республикаси Бош вазири этиб сайлангани билан табриклади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Фото: Ақорда

    Давлат раҳбари икки мамлакат ўртасидаги анъанавий дўстликка асосланган самарали сиёсий мулоқот ва ҳамкорлик қўшма саъй-ҳаракатлар орқали янада мустаҳкамланишига ишонч билдирди.

    Шунингдек, у Румен Радевга юксак масъулиятли фаолиятида муваффақиятлар ва болгар халқига фаровонлик тилади.

    Бекабат Узаков
    Муаллиф