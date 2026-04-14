17:40, 14 Апрель 2026 | GMT +5
Қасим-Жомарт Тоқаев Петер Мадьярни парламент сайловидаги ғалабаси билан табриклади
ASTANА. Кazinform – Қасим-Жомарт Тоқаев Петер Мадьярни Венгриядаги парламент сайловидаги ғалабаси билан табриклади. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.
Давлат раҳбари овоз бериш натижалари Венгрия халқининг TISZA партияси раҳбарлари ва дастурига юқори даражада ишонч билдираётганини таъкидлади, бу эса Венгриянинг барқарор ривожланишини таъминлайди.
Президент Астана Будапешт билан стратегик шерикликни мустаҳкамлашга катта аҳамият беришини таъкидлади ва икки халқ манфаати йўлида икки томонлама ҳамкорликни кенгайтиришга тайёрлигини тасдиқлади.
Қасим-Жомарт Тоқаев Петер Мадьярга ўта масъулиятли фаолиятида муваффақиятлар ва дўст Венгрия халқига фаровонлик тилади.