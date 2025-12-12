Қасим-Жомарт Тоқаев Орол ва Каспий денгизларидаги экологик муаммоларга тўхталди
ASTANA. Kazinform – Қасим-Жомарт Тоқаев форумдаги нутқида трансчегаравий сувдан фойдаланиш, Орол ва Каспий денгизларидаги экологик муаммоларга эътибор қаратди.
Президент сув хавфсизлигини таъминлашга алоҳида эътибор қаратиш зарур, деб ҳисоблайди.
“Сув танқислиги асосий муаммога айланиб бормоқда. Ушбу ресурсни сақлаш ва ундан оқилона фойдаланиш мамлакатимиз ва минтақадаги бошқа давлатлар учун стратегик, ҳатто ҳаётий устувор вазифадир. Менимча, бошқа мамлакатлар учун ҳам худди шундай. Трансчегаравий сувдан фойдаланиш муаммосини, Орол ва Каспий денгизларидаги экологик вазиятни зудлик билан ҳал қилиш учун тегишли чораларни кўриш зарур. Бизнинг фикримизча, Халқаро Орол денгизини тежаш жамғармасининг самарадорлигини ўзаро келишувга асосланган қўшма ҳаракатлар орқали ошириш мумкин. Агар Россия Жамғарма ишида кузатувчи сифатида иштирок этса, бу ишга ҳисса қўшади. Агар Каспий денгизи ҳозирги суръатда қисқаришда давом этса, бу хавфли ҳодиса жиддий экологик, ижтимоий-иқтисодий ва ҳатто сиёсий оқибатларга олиб келиши мумкин. Қозоғистон Каспий экотизимининг йўқ қилиниши ва денгизнинг қисқаришининг олдини олишга қаратилган махсус ҳукуматлараро дастурни ишлаб чиқиш ташаббуси билан чиқди. Биз бутун жаҳон ҳамжамиятини ушбу ноёб сув ҳавзасини сақлаб қолиш бўйича саъй-ҳаракатларимизни қўллаб-қувватлашга чақирамиз”, - деди Қасим-Жомарт Тоқаев.